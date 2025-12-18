Mutasyonlu grip: H3N2 gündemde! İşte belirtileri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son günlerde yurt dışında görülen ve “mutasyonlu grip” olarak adlandırılan H3N2 virüsünün yeni varyantı, özellikle seyahat eden vatandaşların dikkatini çekiyor.

Avustralya’da ortaya çıktıktan sonra Avrupa’ya yayılan bu varyant, bazı ülkelerde gribal enfeksiyon vakalarında artışa neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "mutasyonlu grip" olarak anılan H3N2 virüsünün yeni varyantıyla ilgili birçok ülkede hızlı artış yaşandığı uyarısında bulundu.

Türkiye’de ise sağlık otoriteleri ve uzmanlar, mevcut durumun yakından takip edildiğini ancak şu aşamada endişe verici bir tablo bulunmadığını vurguluyor.

TÜRKİYE'DE VAR MI

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Avrupa'da yayılan grip virüsü H3N2'nin Türkiye için herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtti.

Doç. Dr. Demirkol, "Ülkemizde bununla ilgili net bir şekilde şunu söyleyebiliriz, bu varyant yani H3N2 varyantı onun da K tipi ülkemizde çok şükür şu anda herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu varyant doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. Her yıl mutasyona uğrayarak gelir influenza virüsü. Bu sene de bu varyanta uğrayarak dünyada etkili olmaya devam ediyor." bilgisini paylaştı.

EN YAYGIN H3N2 BELİRTİLERİ

H3N2 varyantının belirtileri büyük ölçüde klasik grip semptomlarıyla benzerlik gösteriyor. En sık görülen belirtiler arasında:

Ani başlayan ateş

Şiddetli halsizlik ve yorgunluk

Kas ve eklem ağrıları

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı ve öksürük

Burun akıntısı veya tıkanıklığı