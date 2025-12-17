Sağlık Bakanlığı’ndan mutasyonlu grip açıklaması: Türkiye için risk yok

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, kamuoyunda “mutasyonlu grip” olarak anılan H3N2 virüsüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’da görülen varyantın Türkiye için şu an bir tehdit oluşturmadığını belirten Demirkol, influenza virüsünün her yıl mutasyona uğrayarak dolaşıma girdiğini hatırlattı.

Demirkol, “H3N2’nin K tipi olarak adlandırılan varyantı ülkemizde şu an herhangi bir tehlike arz etmiyor. Bu, doğal olarak beklediğimiz bir dönem varyantı. İnfluenza virüsü her yıl değişerek gelir, bu yıl da bu şekilde dünyada etkisini sürdürüyor.” dedi.

GRİP SEZONU HER YIL AYNI DÖNEMDE BAŞLIYOR

Türkiye’de grip sezonunun her yıl ekim ayında başlayıp mayıs ayına kadar sürdüğünü ifade eden Demirkol, havaların soğumasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşanmasının olağan olduğunu söyledi.

Okullar, iş yerleri ve kalabalık ortamlar nedeniyle bulaşıcılığın arttığını dile getiren Demirkol, bu durumun vatandaşlarda doğal olarak endişe oluşturabildiğini ancak mevcut tablonun yakından takip edildiğini vurguladı.

"TÜRKİYE'DE ENDİŞE EDECEK BİR TABLO YOK"

H3N2 varyantının Avustralya’dan Avrupa’ya yayıldığını ve bazı ülkelerde gribal enfeksiyonları artırdığını anlatan Demirkol, Türkiye’de ise durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

“Ülkemizde bu mutasyon şu an endişeleneceğimiz seviyede değil. Tüm grip vakaları anlık olarak takip ediliyor” diyen Demirkol, vatandaşların bu konuda müsterih olmasını istedi.

HİJYEN VE KİŞİSEL ÖNLEMLER ÖNEMLİ

Gripten korunmada temel tedbirlerin hâlâ en etkili yöntem olduğunu belirten Demirkol, özellikle risk grubundaki kişilere uyarılarda bulundu. Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların kalabalık ortamlardan uzak durmasının önemli olduğunu ifade eden Demirkol, gribal belirtileri olan kişilerin ise toplu alanlara girmemesi gerektiğini söyledi.

Bol sıvı tüketimi, istirahat, el hijyeni ve kalabalık ortamlardan sonra temizlik kurallarına dikkat edilmesinin bulaşıcılığı azaltacağını vurgulayan Demirkol, “Hastalık döneminde mümkünse evde kalınmalı. Bu hem kişinin sağlığı hem de toplum sağlığı açısından çok önemli.” dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZE GÜVENSİN"

Türkiye’de grip sürecinin yakından izlendiğini yineleyen Demirkol, “Endişe oluşturacak bir seviyeye gelmeden grip sezonunu atlatmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bize güvenmelerini ve içlerinin rahat olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.