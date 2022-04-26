Mutfağınızda bulunan 20 doğal ağrı kesici

Ağrınız mı var? Neden hemen bir ilaca başvurmak yerine doğal bir ağrı kesici ile onu hafifletmeyi denemiyorsunuz? İşte kolayca ulaşabileceğiniz doğal ağrı kesici etkisi olan 20 gıda.

Doğal bir ağrı kesici kullanmak, herhangi bir yan etkisi olmadan ağrınızı etkili bir şekilde dindirmek için tercih edilen bir çözümdür. Doğal, basit ve etkili çözümler vardır.

Bunlar, çoğu ilacın aksine neredeyse hiç yan etki oluşturmaz. Kas ağrısı, sırt ağrısı, siyatik, ameliyat sonrası ağrı, osteoartrit ağrısı, diş ağrısı veya herhangi bir yaralanma ağrısına karşı doğal ağrı kesiciler güçlü ve faydalı ilaçlardır.

Araştırmalar, bazı gıdaların ilaçlardan daha iyi performans gösterebileceğini bile gösteriyor. Yani ağrınızı dindirmek için hemen eczaneye koşmanıza gerek yok. İşte mutfağınızda bulabileceğiniz 20 doğal ağrı kesici:

Kas ağrılarına karşı zencefil

Araştırmacılar, kas ağrısı çeken katılımcılardan yemeklerine zencefil eklemelerini istedi. 2 aydan kısa bir sürede, diyetteki değişiklik kas ve eklem ağrılarını yüzde 63'e kadar azalttı. Aynı şeyin şişlikleri ve sertlikleri için de geçerli olduğu görüldü.

Uzmanlar, bu ağrı giderici özellikleri zencefilin aktif bileşeni gingerole bağlıyor. Gingerolün ağrıyı tetikleyen hormonların üretimini engellediği biliniyor. Çalışmanın öngördüğü günlük doz, yemeklerinize en az 1 çay kaşığı kuru zencefil veya 2 çay kaşığı taze kıyılmış zencefil eklemek.

Diş ağrısına karşı karanfil

Dişiniz ağrıyor ama dişçiye gidemiyor musunuz? Yapılan araştırmalara göre, bir karanfili hafifçe çiğnemek ağrıyı azaltabilir. Ayrıca diş eti iltihabını azalttığı bilinmektedir.

Uzmanlar, güçlü ve doğal bir anestetik (anestezi oluşturucu ilaç) olan karanfildeki öjenol maddesinin diş ağrılarına karşı koyabileceğini belirtiyor.

Bonus olarak: Çeyrek çay kaşığı öğütülmüş karanfil kalp için de faydalı olabilir. Uzmanlar, karanfil tüketiminin kan şekeri seviyesini de dengeleyebileceğine inanıyor. Karanfil ayrıca damarları tıkayan kolesterol üretimini 3 haftadan daha kısa sürede azaltır.

Mide ağrılarına karşı elma sirkesi

Uzmanlar, her yemekten önce 1 yemek kaşığı elma sirkesini büyük bir bardak suyla karıştırarak içmenin 24 saatten kısa sürede mide ekşimesine son verebileceğini belirtiyor.

Elma sirkesi malik ve tartarik asitler açısından zengindir. Bunlar, yağların ve proteinlerin parçalanmasını hızlandıran güçlü sindirim yardımcılarıdır. Bu asitler sayesinde yiyecekler yemek borusuna geri dönmeden önce mide bunları hızla boşaltır ve bu da mide ekşimesini önler.

Kulak enfeksiyonlarına karşı sarımsak

Kulak enfeksiyonları, başta çocuklar olmak üzere her yıl binlerce insanı etkiliyor. Bir kulak enfeksiyonunu çabucak iyileştirmek için 5 gün boyunca günde iki kez kulağınıza 2 damla ılık sarımsak yağı dökebilirsiniz.

Uzmanlara göre, bu basit tedavi enfeksiyonları doktorunuz tarafından reçete edilen ilaçlardan daha hızlı iyileştirebilir. Sarımsaktaki birkaç aktif bileşen (germanyum, selenyum ve kükürt bileşikleri) ağrıya neden olan bakteriler için doğal olarak toksiktir.

Kendi sarımsak yağınızı hazırlamak için 3 diş sarımsağı 120 ml sızma zeytinyağında 2 dakika soteleyin ve ardından süzün. Buzdolabında en az 2 hafta saklayabilirsiniz.

Eklem ve baş ağrılarına karşı kiraz

Osteoartrit, gut ve kronik baş ağrıları oldukça yaygındır. Araştırmalar, günde bir kase kirazın ağrı kesicilerle ilişkili mide rahatsızlığı olmadan bu ağrıları hafifletebileceğini gösteriyor.

Çalışmalar, kirazlara kırmızı rengini veren bileşen olan antosiyaninlerin, aspirin ve ibuprofenden 10 kat daha güçlü iltihap önleyici olduğunu gösteriyor. Antosiyaninler, doku iltihabını başlatan güçlü enzimleri bloke etmeye yardımcı oluyor. Bu nedenle, çeşitli ağrı türlerinin tedavisinde olduğu kadar önlenmesinde de etkilidir.

Bağırsak ağrısına karşı balık

Hazımsızlık, irritabl bağırsak sendromu, kronik inflamatuar bağırsak hastalığı... Sık sık bağırsak ağrısı çekiyorsanız, haftada 500 gr balık yemeyi deneyin.

Araştırmalar, balıklardaki EPA ve DHA adlı yağ asitlerinin genel olarak bağırsak iltihabını, krampları ve ağrıyı önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. Bu asitler, reçeteli ilaçlar kadar rahatlama sağlayabilir.

EPA ve DHA, hiçbir yan etkisi olmayan güçlü, doğal iltihap önleyicilerdir. Tüm sindirim sisteminin işleyişini iyileştirebilirler. En iyi sonuçlar için somon, sardalya, ton balığı, uskumru ve alabalık balığı gibi yağlı balıkları tercih edin.

PMS ağrısına karşı yoğurt

Araştırmalara göre, kadınların yüzde 80 kadarı adet öncesi sendromu ve rahatsız edici semptomlar yaşıyor. Sinir sistemi östrojen ve progesteron hormonlarının aylık dalgalanmalarına kötü tepki verir. Bu nedenle bu tür sendromlar yaşanabilir.

Ancak araştırmalar, günde 2 kase yoğurt yemenin bu semptomları yüzde 48 oranında azaltabileceğini gösteriyor. Yoğurt, sinir sistemini doğal olarak yatıştıran bir mineral olan kalsiyum açısından zengindir. Bu nedenle, hormon seviyeleri dalgalandığında bile ağrılı semptomlar üzerinde önleyici bir etkiye sahiptir.

Kronik ağrıya karşı zerdeçal

Araştırmalar, zerdeçalın ağrı tedavisinde aspirinden 3 kat daha etkili olduğunu gösteriyor. Zerdeçal ayrıca osteoartrit ve fibromiyaljinin neden olduğu kronik ağrıyı büyük ölçüde giderebiliyor.

Bunun nedeni, zerdeçalın ana etken maddesi olan kurkuminin ağrı üreten hormonlar üreten bir enzim olan siklo-oksijenaz 2'yi doğal olarak yok etmesi olarak görülüyor. Yemeklerinize çeyrek çay kaşığı zerdeçal serpin.

Çikolata kisti ağrısına karşı yulaf

Bu ağrıları hafifletmenin çözümü sadece basit bir kase yulaf olabilir. Endometriozisli (çikolata kisti) kadınlarda rahim boşluğunu kaplayan doku (endometrium) diğer organlara doğru büyür. Uzmanlar, menstrüasyonu gerçek bir kabusa çeviren şeyin bu büyüyen hücreler olduğuna inanıyor.

Önemli iltihaplanmaya ve ağrıya neden olurlar. Menstrüasyondan önce gelen veya eşlik eden ağrıyı tetikleyen şeydir. Bu ağrılar tüm ay boyunca bile sürebilir.

Araştırmalar, yulaf bakımından zengin bir diyetin 6 ay içinde kadınların yüzde 60'ında endometriozis ağrısını azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bunun nedeni yulafın glüten içermemesidir. Glüten birçok kadında endometriozisi ağrılı hale getiren iltihabı tetikler.

Batık tırnak ağrısına karşı tuz

Her yıl binlerce insan tırnak batmasından şikayet ediyor. Ancak araştırmalar, ayaklarınıza düzenli olarak ılık tuz banyoları yaptırmanın bu ağrılı enfeksiyonları iyileştirebileceğini gösteriyor. Ve sadece 4 günden az bir sürede işe yarayabilir.

Tuz doğal olarak iltihabı giderir. Ek olarak, tuz banyosu antiseptik görevi görür ve mikropları öldürür, şişlik ve ağrı oluşturan bakterileri hızla yok eder. 250 ml sıcak suya 1 tatlı kaşığı tuz karıştırın ve enfeksiyondan kurtulana kadar ayaklarınızı 20 dakika boyunca günde iki kez bekletin.

Şişkinliğe karşı ananas

Araştırmalar, 165 gr ananas ile şişkinlik problemlerinin kısa sürede çözülebileceğini gösteriyor. Nasıl mı? Ananas proteolitik enzimlerle doludur. Sindirime yardımcı olurlar ve mide ve ince bağırsakta ağrıya neden olan proteinlerin parçalanmasını hızlandırırlar.

Kas ağrılarına karşı nane

Kas ağrıları mı çekiyorsunuz? Kas ağrıları uygun şekilde tedavi edilmezse aylarca sürer. Uzmanların tavsiyesi ise haftada 3 kez 10 damla nane esansiyel yağı ile banyo yapmaktır. Sıcak su kasları gevşetirken nane yağı sinirlere etki eder.

Bu kombinasyon, reçetesiz satılan ağrı kesicilerden daha etkili bir şekilde kas ağrılarını ve krampları rahatlatıyor. Ayrıca krampların tekrar ortaya çıkma riskini de büyük ölçüde azaltıyor.

Sırt ağrısına karşı üzüm

Araştırmalar, günde 100 gr üzüm yemenin kan damarlarını rahatlattığını gösteriyor. Bu, hasarlı sırt dokusuna kan akışını iyileştirir. Bu etki üzüm yedikten sadece 3 sonra kendisini gösterir.

Şokları emen omurlar ve intervertebral diskler oksijen temini için kan akışına bağlıdır. Bu nedenle kan akışı, hasarlı dokuyu rahatlatmak için gereklidir.

Yaralanma ağrısına karşı su

Günde 8 bardak su içmek iyileşme sürenizi sadece 1 haftaya indirebilir. Nasıl mı? Uzmanlar, suyun hasarlı kas dokusu tarafından üretilen ve ağrıya neden olan bir bileşen olan histamini seyreltip ardından vücuttan attığını belirtiyor.

Ayrıca su, kemikler için bir şok emici, eklemler için bir kayganlaştırıcı ve aynı zamanda omurlararası diskler için bir kayganlaştırıcı görevi görür. Bu dokular yeterince su aldığında, ağrı oluşturmadan hareket eder ve birbirlerinin üzerinde kayar.

Sinüzit ağrısına karşı turp

Sinüzit, sinüs tıkanıklığı ve baş ağrıları ile sınırlı olmayan bir enfeksiyondur. Sinüziti olanların genel ağrı yaşama riski 6 kat daha fazladır. Turp, sinüzit ağrılarına karşı kurtarıcınız olabilir.

Araştırmalara göre, acı turplar sinüs boşluklarına kan akışını doğal olarak uyarabiliyor ve enfeksiyonları burun spreyinden daha hızlı iyileştirebiliyor.

Sistit ağrısına karşı yaban mersini

Araştırmalara göre, herhangi bir biçimde (taze, dondurulmuş veya suyu sıkılmış) 150 gr yaban mersini tüketmek, idrar yolu enfeksiyonu riskini yüzde 60 oranında azaltabilir.

Bunun nedeni, yaban mersininin bitkilerin doğal bir bileşeni olan tanen ile yüklü olmasıdır. Ttanenler, mesanedeki bakterileri çevreler ve tutunmalarını ve enfeksiyon oluşturmalarını engeller.

Aftlara karşı bal

Aftlarınıza, yok olana kadar günde 4 kez bal sürebilirsiniz. Araştırmalara göre, kremlere göre yüzde 43 daha hızlı iyileştiricidirler. Baldaki doğal enzimler iltihaplanmaya karşı çalışırlar. Ayrıca istilacı virüsleri ortadan kaldırır ve hasarlı dokuların onarım sürecini hızlandırırlar.

Göğüs ağrısına karşı keten tohumu

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, günlük beslenmeye 3 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu eklenmesinin göğüs hassasiyetini 12 haftadan daha kısa sürede azalttığını göstermiştir.

Uzmanlar bunun, keten tohumunun doğal olarak potansiyel bir ağrı üreticisi olan östrojen seviyelerini düzenleyen fitoöstrojenler üretmesinden kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Migren ağrısına karşı kahve

Migreniniz mi var? Bir bardak kahve ile ağrı kesicinizin etkisini artırabilirsiniz. Kullandığınız ilaç ne olursa olsun araştırmalar, ilacınızı 350 ml filtre kahve ile birlikte almanın tedavinin etkinliğini en az yüzde 40 oranında artırabileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, kafeinin mide duvarlarını uyararak ağrı kesicilerin emilimini ve etkinliğini hızlandırdığına inanıyor.

Bacak kramplarına karşı domates suyu

Bacak krampları sorunu oldukça yaygındır ve bunun en büyük nedeninin potasyum eksikliği olduğu tahmin edilmektedir.

Ağrı, fiziksel egzersiz sırasında kafein içeren içecekler veya aşırı terleme ile potasyumun atılmasıyla edilmesiyle ortaya çıkar. Ancak araştırmalar, günde 300 ml domates suyu içmenin krampların iyileşmesini hızlandırdığını ve yeniden ortaya çıkma riskini azalttığını gösteriyor.