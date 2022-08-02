Mutfağınızda bulunması gereken 10 aromatik bitki

Aromatik otların birçok faydası vardır. Tuz, şeker ve yağ tüketimini azaltmaya yardımcı olurken, aynı zamanda antioksidan özellikleri sayesinde birçok hastalığı önleyebiliyorlar...

Yemeğinize daha fazla lezzet katan aromatik otların çok büyük faydaları vardır. Kalori eklemeden yemeklerin tadını artırırlar ve sağlık için oldukça güvenlidirler. Ayrıca günlük olarak tüketilmesi gereken sebze ve meyve miktarını artırmada ve tuz, şeker ve yağ miktarını azaltmada çok yardımcı olurlar.

Aromatik bitkilerin çoğu, vücudu serbest radikallerden koruyan antioksidanlar içerir. Vücutta fazla miktarda bulunan serbest radikaller, hücrelerin daha hızlı yaşlanmasına neden olur ve kanser gibi hastalıkları tetikler.

Aromatik otların kalorisi düşüktür. 100 gram bitki 15 ila 30 kaloriden fazlasını içermez, bu da enerji dengesinde hiçbir ağırlıkları olmadığı anlamına gelir. Ek olarak, tuz ilavesini sınırlamaya yardımcı olurlar. Aromatik otlar klorofil açısından zengindir. Bu antioksidan madde, kalp hastalıklarına ve kansere neden olan serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı savaşmak için gereklidir.

Aromatik otlar K vitamini sağlar, bu vitamin kanın sağlıklı bir şekilde pıhtılaşması için gereklidir. Kalsiyumun kemiklere bağlanmasına da yardımcı olur.

İşte, piyasada bulunması kolay, özellikle lezzetli ve sağlığınız için iyi olan 10 aromatik bitki.

Maydanoz

Maydanoz, mutfakta yaygın olarak kullanılan bir bitkidir. Hem garnitür hem de baharattır ve hem çiğ hem de pişmiş olarak yenir.

A ve C vitamini içeriği, bitki taze olarak tüketildiğinde daha fazladır. Maydanozun kökü, sapı ve yaprakları yenilebilir. Kökü idrar söktürücü, yaprakları ise uyarıcı ve ağrı kesici özelliklere sahiptir.

Kişniş

Kişniş yaprakları aromatik otlar, öğütülmüş tohumları baharat olarak kullanılır. Yapraklarının tırtıklı şekli maydanoza benzer.

Bitkinin antik çağlardan beri bilinen birçok tıbbi özelliği vardır. Kişniş, sindirim bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır. Büyük miktarlarda tüketildiğinde, ağrı kesici etkileri olduğu bilinmektedir. Yaprakları K vitamini açısından zengindir.

Fesleğen

Fesleğen de birçok faydası olan aromatik bitkilerden biridir. Yapraklar genellikle domates, kabak veya salata gibi çiğ sebzelere çok iyi eşlik eder. Ayrıca yemekleri zenginleştirir.

Yemeklerde kullanıldığı gibi çeşitli soslarda da çok iyi bir malzemedir. Fesleğen gaz giderici, spazm giderici ve yatıştırıcı özellikleriyle bilinir. Aynı zamanda ağız kokusuna karşı savaşmaya yardımcı olur.

Demir ve A, C ve K vitaminleri bakımından zengindir. İçeriğindeki polifenoller sayesinde güçlü bir antioksidandır.

Rezene

Yemek pişirmede yaygın olarak kullanılan rezenenin tadı anasona benzer. Bitkinin tüm kısımlarını pişirilebilir.

Çiğ olarak, salatalarda veya pişmiş olarak yemeklerde yenebilir. Yüzyıllardır bilinen terapötik özellikleri, esasen gaz giderici, balgam söktürücü ve spazm gidericidir.

Nane

Sindirimi kolaylaştırır, ağrı kesici özelliği vardır ve antiseptik özelliklere sahiptir. Nane aynı zamanda yüksek polifenol konsantrasyonu sayesinde güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir.

Ferahlatıcı etkisi ile birçok sakız, pastil veya diş macununda bulunur. Nane ağırlıklı olarak ise ilaç ve aromaterapi ihtiyaçları için yetiştirilmektedir.

Kekik

Kekik, uçucu yağ bakımından zengin aromatik bir bitkidir. 300'den fazla türü vardır. Yüzyıllardır yemekler için ve aynı zamanda tıbbi özellikleri için kullanılmıştır.

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkin bir şekilde savaşan sayısız özelliklere sahip bir antiseptiktir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve temizler, karaciğer fonksiyonlarını destekler.

Çiçeklerinden elde edilen ve giderek daha az bulunan bal, olağanüstü tedavi edici niteliklere sahip doğal bir ilaç olarak görülmektedir.

Frenk soğanı

Frenk soğanı, yaprakları ve dalları baharat olarak kullanılan aromatik bir bitkidir. Salatalarda çiğ olarak yenilebildiği gibi soslar veya omletler gibi belirli tariflerde de kullanılabilir.

Frenk soğanı C, B2 ve K vitaminleri, kalsiyum, sodyum ve demir bakımından zengindir, aynı zamanda güçlü antioksidan etkilere sahiptir. Frenk sopanı sindirimin en büyük yardımcılarındandır.

Biberiye

Biberiye, esas olarak Akdeniz ikliminde, kurak ve kayalık çalılıklarda yabani olarak yetişir. Bitki tercihen taze kullanılır, ancak kurutulmuş çiçekler de tariflere eklenebilir.

Ayrıca özellikle et yemeklerini, çorbaları veya sosları zenginleştirmek için de kullanılır. Biberiye tatlıdır ve birkaç aktif antimikotik, antibakteriyel ve antioksidan madde içerir. Ayrıca yüzyıllardır parfümeride kullanılmaktadır.

Adaçayı

Antik çağlardan beri en etkili şifalı bitkilerden biri olarak kabul edilmiştir. Antiseptik ve antibakteriyel etkisiyle hastalıkları uzak tutar.

Bitkisel tıpta oldukça fazla kullanılmaktadır ve mutfağa da girmiştir. Hafif acı tadı ile özellikle tavuk yemeklerine iyi bir tat verir.

Antioksidanlar açısından zengin olan adaçayı, sindirime yardımcı olur.

Mercanköşk

Mercanköşk kekik otuna yakın bir türdür. Yaprakları taze veya kurutulmuş olarak birçok tarifi zenginleştirmek için kullanılır.

Aromasını ve tat özelliklerini korumak için pişirmenin sonunda eklenmesi tavsiye edilir. Tadı kekik tadına benzer. Bitkisel tıpta kullanılan uçucu yağı antiseptik etkiye sahiptir.

Mercanköşk, uyku bozuklukları, eklem ağrıları ve anksiyete için çay olarak da kullanılır.