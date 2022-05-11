Mutlaka dikkat edilmesi gereken 15 hastalık belirtisi

Değişen benler, bulanık görme veya boyunda ağrı... Bu garip ve rahatsız edici durumlar ciddi bir sağlık bozukluğunun uyarı işaretleri olabilir. İşte bilmeniz gereken 15 hastalık belirtisi.

Kronik hastalıklar, genellikle hastalar tarafından bir ağırlık veya dolgunluk hissi olarak tanımlanan, uzun süreli ağrıya veya donuk ağrıya neden olur. Başlangıçta ağrı yoğundur, genellikle belirgin bir neden olmaksızın aniden ortaya çıkar ve kaybolur veya büyür.

Ara ara görünüp kaybolan ağrılar ve çeşitli duyumlar genellikle telaşa neden olmaz, ancak birçok farklı his hastalıkların habercisi olabilir. Bu nedenle vücudun gönderdiği sinyaller mutlaka ciddiye alınmalı ve gerektiğinde bir uzmana başvurulmalıdır.

İşte asla göz ardı edilmemesi gereken hastalık habercisi 15 belirti.

1. Konuşmada değişiklik

Birdenbire anlaşılmaz açıklamalar yapmak, bir felç sinyali olabilir. Kişi kelimeleri çarpıtır, karıştırır ya da söylenenleri anlamaz. Yüzün bir tarafındaki sarkma da bu duruma eşlik eden başka bir semptomdur. Felç geçirebileceğinizden şüpheleniyorsanız, acil servisi hızlı bir şekilde arayın.

2. Bulanık görme

Çift veya bulanık görme veya bir gözde görme kaybı yaşama olası felç belirtileridir. Görmedeki ani bir değişikliğin nedenleri bazen küçük olsa da aynı zamanda çok daha ciddi durumları da gösterebilirler. Göz hareketinden sorumlu sinire baskı yapan bir beyin anevrizması olabilir. Bu genellikle görmenin aniden çift olarak devam etmesiyle kendini gösterir. Anevrizmayı önlemek için acil tedaviye ihtiyaç vardır.

Ayrıca yaş ilerledikçe gözlerdeki yüzenler de artabilir. Bu genellikle zararsız durum ani olarak ortaya çıkmışsa, parlama ve yüzen sayısındaki artış retinadaki bir yırtığı gösterebilir. Bu acil durum, 24 ila 48 saat içinde mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde, sıvı gözyaşlarının altına sızabilir ve körlüğe yol açabilecek retina dekolmanına yol açabilir.

3. İdrar veya dışkıda kan

Bazı ilaçlar ve gıdalar dışkı veya idrarı renklendirebilir. Bu aynı zamanda hemoroid gibi bazı iyi huylu durumlar için de geçerlidir. Ancak, bilinmeyen bir nedenden dolayı kanama olması acil bir durumun işareti olabilir. Kanser, mesane enfeksiyonu, böbrek taşı, çatlak ve enflamatuar bağırsak hastalığı gibi birçok sağlık sorununa işaret edebilir.





4. Kilo kaybı

Belirli bir sebep olmadan 6 ila 12 ay içinde vücut ağırlığınızın yüzde 5'inden fazlasını kaybettiyseniz mutlaka doktorunuza söyleyin. Ve ağrı, karın şişmesi veya mide bulantısı gibi başka belirtiler de yaşıyorsanız daha hızlı randevu alın. Kilo kaybı genellikle ülser veya çölyak hastalığı gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları veya bir enfeksiyon, tiroid problemi, psikiyatrik bozukluk veya bir ilacın yan etkisi gibi diğer durumlarla ilişkilidir. Kanser de göz ardı edilmemelidir. Kanser teşhisini geciktirmek, kontrol altına alınmasının daha zor olduğu bir aşamaya ilerlemesine neden olur.

5. Benlerde değişiklikler

Cildinizi ayda bir kez inceleyin ve artan, değişen veya kanayan benleri izleyin. Benlerin yanına bir cetvel yerleştirin ve fotoğrafını çekin. Bir değişiklik fark ederseniz, mutlaka bir uzmana başvurun, çünkü bunlar cilt kanserinin erken belirtileridir.

6. Baş dönmesi

Kalktığınızda geçici bir baş dönmesi yaşanması genellikle tansiyondaki düşüşten kaynaklanır. Bu durum bazı kişilerde önemsizken, bazı kişilerde daha ciddi bir sorunun işaretidir. Bu durumun ndeni susuzluk veya bir ilacın yan etkisi gibi bir durumsa düzeltilmesi kolaydır. Ancak kalp problemleri, enfeksiyonlar ve nörolojik bozukluklar da tansiyonda bir düşüşe neden olabilir. Baş dönmesi bazen ağır adet dönemlerinin veya sindirim sistemi kanamalarının neden olduğu anemiye de işaret eder. Baş dönmesi orta kulak problemleri ile de ilişkilidir. Bu tür bir durum yaşıyorsanız mutlaka geciktirmeden bir uzmana başvurun.

7. Nefes darlığı

Birkaç adımdan fazlasını atamayacağınız veya bir cümleyi bitiremeyeceğiniz kadar nefes darlığı yaşıyorsanız hemen acil servisi aramanız gerekir. Olası nedenler çoktur ve hepsi oldukça ciddidir. Kalp krizi, zatürree, astım veya akciğerlerde pıhtı olabilir. Günlük aktiviteleri engellemeyen nefes darlığı acil bir durum değildir, ancak doktor kalbinizi ve akciğerlerinizi muayene etmek ve başka bir neden olmadığından emin olmak isteyecektir.

8. Çene, boyun veya kollarda baskı hissi

Kalp krizi geçiren herkes klasik göğüs ağrısı yaşamıyor ve bu durum özellikle kadınlar için geçerli. Sadece bir kolda, boyunda, çenede veya sırtta baskı, rahatsızlık veya ağrı hissi de kalp krizini gösterebilir. Ancak bu duyumların kalp krizinden başka nedenleri de vardır. Kalp, yemek borusu ve göğüste bulunan organlar, çene ve kollarla sinir ağını paylaşır. Bu yüzden bu hisler mutlaka kalple ilgili bir durumu işaret etmez. Ancak bu tür hisler yeniyse, size garip geliyorsa ve birkaç dakika sonra kaybolmazsa mutlaka yardım isteyin.

9. Göğüs ağrısı

Bu, kalp krizinin genellikle göz ardı edilen en yaygın belirtisidir. Hazımsızlık, asit reflü ve anksiyete de göğüs ağrısına neden olabilir, ancak düzeltilmesi için farklı muayenelerin yapılabileceği acil servise başvurulmalıdır. Bir kalp krizi ise, hemen müdahale edilecektir. Bu ani ölümleri önleyebilir.

10. Kısık ses ve öksürük

Sigara içmek, kirlilik, kuru hava veya yorgunluk kalıcı boğaz tahrişine neden olabilir. Ayrıca gastroözofageal reflü de olabilir. Sorun yaşla birlikte daha sık kendini gösterir ve teşhis edilmezse kanamaya neden olabilir ve yemek borusuna zarar verebilir. Tedavinin gerekli olup olmadığını belirleyebilecek ve akciğer tümörü gibi durumları kontrol edebilecek bir uzmana danışılmalıdır.

11. Boğazda yumru veya yutma zorluğu

Genellikle boğazın arkasında tahriş ve şişlik hissine neden olan bir virüs veya mikroptur. Ancak aynı zamanda küçük bir yara da olabilir. Birkaç gün boyunca tuzlu suyla gargara yapmayı deneyin. Durum devam ederse mutlaka doktorunuza danışın. Gastroözofageal reflü hastalığı ve kanser de dahil olmak üzere bazı hastalıklar, boğaz bölgesinin dokularında topaklara ve değişikliklere neden olur. Bu duruma nefes darlığı eşlik ediyorsa, derhal muayene edilmesi gerekir.

12. Cilt altında kızarıklık

Streptokoklar veya stafilokoklar gibi yüzey bakterileri cilt bariyerini geçtiğinde ve daha derin dokulara ulaştığında enfeksiyon yayılabilir ve ciddi komplikasyonlara ve hatta ölüme yol açabilir. Şeker hastaları özellikle risk altındadır. Kırmızı bir nokta bir veya iki gün sonra yayılırsa antibiyotiklerin kullanılması gerekebilir. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya durumunuz hızla kötüleşiyorsa mutlaka acil servise gidin.

13. Yüksek sesle horlama

Çok yüksek sesle horluyorsanız, obstrüktif uyku apneniz olabilir. Boğazın arkasındaki kaslar uyurken gevşer ve bu da hava yollarınızı tıkar. Uyku apnesi olan çoğu kişi obezite ve hipertansiyon gibi durumlarla birlikte yüksek riskli bir profile sahiptir. Ayrıca uyku apnesi kandaki oksijen seviyesinin düşmesine neden olduğu için koroner kalp yetmezliğinin şiddetlenmesi ve kardiyak aritmi gibi başka problemlerin ortaya çıkması da yaygın olarak görülür.

14. Şişmiş lenf düğümleri

Bu genellikle vücudun soğuk algınlığı gibi hafif bir hastalıkla savaştığının bir işaretidir. Ancak, boynun her iki tarafında, koltuk altlarının, kulakların ve kasıkların arkasında şişmiş bir lenf nodu birkaç hafta sonra normale dönmezse mutlaka bir uzmana danışılması gerekir. Otoimmün hastalıkların (lupus, romatoid artrit vb.) yanı sıra Lyme hastalığı gibi bazı enfeksiyonlar ve lösemi gibi kanserler bu lenf düğümlerinin sürekli şişmesine neden olur.

15. Kollarda veya bacaklarda zayıflık veya karıncalanma

Belirtiler aniden ortaya çıkarsa ve vücudun sadece bir tarafını etkilerse acil yardım isteyin. Her iki kolunuzu kaldırdığınızda, havada sadece bir tane mi kalıyor? Felç genelde vücudun her iki tarafını da aynı anda etkilemez. Kollardaki ve bacaklardaki garip duyumlar, multipl skleroz veya kalp sorunları gibi sağlık sorunları olan kişileri de etkiler. Ve bazı durumlarda, panik atak karbondioksit seviyesindeki artış nedeniyle ellerde karıncalanmaya neden olur.