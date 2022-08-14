Hayatı pembeleştiren küçük haplar olmasa da beyindeki mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin üretimini artıran yiyecekleri tercih edebilirsiniz. İşte mutluluk hormonunu artıran yiyecekler...

Yediklerimiz sayesinde daha mutlu olabilir miyiz? Yemek yemenin zevkinin ötesinde, yedikleriniz ruh halinizi iyileştirmeye de yardımcı olabilir. Nasıl mı? Mutluluk hormonu olan serotonin üretimini uyaran yiyecekleri tüketerek.

Serotonin beyin tarafından triptofan adı verilen bir amino asitten üretilir. Vücut triptofan sentezlemez, bu nedenle besinlerle alınması gerekir. Proteinlerin temel bileşeni olan bu amino asit birçok besinde bulunur.

Triptofan haricinde birçok farklı vitamin ve mineral de serotonin üretimini uyarır. Birçok bilimsel çalışma tiptofan haricinde, lif, amino asitler, esansiyel yağ asitleri, B grubu vitaminleri, magnezyum, potasyum ve selenyum gibi maddelerin doğal olarak mutluluk hormonunu artırabileceğini göstermektedir.

İşte mutluluk hormonu salgılatan 10 besin:

Sakatat

Böbrek veya dana ciğeri gibi sakatatlar sizi gülümsetebilir. Sakatat etleri, depresif bozukluklar ve sinirlilik ile savaşmaya yardımcı bir antioksidan element olan selenyum açısından çok zengindir.

Sakatatlar ayrıca yüksek oranda B3, B6 ve B12 vitamini içeriğine sahiptir. Bu yüzden sakatatlar mutluluk hormonunu uyarır.

Muz

Magnezyum ve B vitamini açısından zengin olan muz, sinir sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve ruh halini iyileştirir.

Serotonin üretiminin kökeninde bulunan bir amino asit olan triptofan içeriği sayesinde aynı zamanda bir antidepresan görevi görme özelliğine de sahiptir.

Yağlı balıklar

Gülümsemek ve kendinizi iyi hissetmek istediğinizde somon, ton balığı, uskumru, sardalya ve hatta hamsi gibi yağlı balıkları menünüze ekleyebilirsiniz. Yağlı balıkların hepsi, birçok faydaya sahip olan omega 3 açısından çok zengindir.

Beynin daha iyi çalışmasına yardımcı olurlar ve ruh halinin düzenlenmesine katılırlar. Ayrıca iyi miktarda selenyum sağlarlar. Daha iyi uyumanızı ve biyolojik saatinizi dengelemeyi sağlayan bir hormon olan melatonin salgılanmasını da uyarırlar.

Avokado

Avokado ile stresinizi azaltabilirsiniz. Bu meyve, duygudurum ve libido düzenleyici olarak kabul edilen iki hormon olan dopamin ve noradrelin salgılanmasını sağlayan tirozin ile doludur.

Avokado ayrıca iyi bir B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve lif kaynağıdır. Tüm bunlar strese karşı mücadele eden maddelerdir.

Kuruyemişler

Fındık, badem veya ceviz gibi tüm yağlı tohumlar mükemmel atıştırmalıklardır. Lif, magnezyum, tirozin, lösin, metionin, valin gibi beynin iyi çalışmasına yardımcı olan amino asitler ve ayrıca B6 vitamini bakımından zengindirler.

B vitamini mutluluk için gereklidir, çünkü vücudun mutluluk hormonu olan serotonin üretmesine yardımcı olur. Ek olarak selenyum açısından çok zengin olan kuruyemişler, düşük moral, stres ve büyük sinirlilik durumlarında çok etkili olabilirler.

Bitter çikolata

Çikolatadaki kakao, beyinde mutluluğu etkileyen başak bir hormon olan endorfinleri salgılayan nörotransmitterler içerir. Çikolata yediğinizde, bir mutluluk duygusu tarafından çevrelenmenizin sebebi budur.

Çikolatayı ısırdığınız andan itibaren beyindeki zevk merkezleri harekete geçer. Ancak dikkatli olun, gülümsemeye devam etmek için, beyaz veya sütlü çikolatadan ziyade kakao bakımından daha zengin olan bitter çikolataları tercih etmeniz gerekir. Kakao içeriği ne kadar yüksek olursa, mutluluk verici etkisi o kadar yüksek olur. En az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolataları tercih edin.

Kırmızı meyveler

Ahududu, yaban mersini, frenk üzümü, kızılcık ve çilek gibi kırmızı meyveler önemli bir C vitamini, mineral ve lif kaynağıdır. Ama hepsinden önemlisi, antioksidanlarla doludurlar.

Tüm bu maddeler hücrelerin erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur ve dinçlik ve mutluluk verir.

Tavuk ve hindi

Tavuk ve hindi içerdiği triptofan sayesinde mutluluk hormonu üretimini artırırlar. Triptofan, vücudun serotonin ve ayrıca uyku hormonu olan melatonin salgılamasını sağlar.

Tavuk veya hindi yediğinizde kendinizi iyi ve rahat hissedersiniz ve geceleri daha iyi uyursunuz.

Tam tahıllar

Pirinç, makarna, ekmek, patates... Nişastalı yiyeceklerin hepsinin rahatlatıcı bir yanı olduğu doğrudur ve bunlar genellikle menüdeyken kendinizi daha iyi hissedersiniz. Bu durum normaldir, karbonhidrat vücutta enerjiyi artırır. Ancak rafine nişastalı yiyecekler yerine kompleks karbonhidratları (tam tahıllar) tercih etmek daha iyidir.

Rafine tahıllar vücut tarafından çok hızlı bir şekilde emilir ve bu da kan şekerinin ani yükselmelerine ve ruh hali değişimlerine neden olur. Bu kan şeker dalgalanmaları ruh halini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle gün boyunca sürekli enerji sağlayan ve kan şekeri düzeylerini sabit tutmaya yardımcı olan kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir.

Ispanak

Ispanak sadece Temel Reis'in gücünün sırrı değil, aynı zamanda iyi ruh halinin de anahtarıdır. Bu yeşil sebzeler, özellikle mutluluk hormonu olan serotoninin salgılanmasında önemli bir rol oynayan bir vitamin olan B9 vitamini (folik asit) açısından zengindir.

Ayrıca brokoli veya kuşkonmazda büyük miktarlarda B9 vitamini içerir. Düzenli olarak koyu yeşil yapraklı sebzeler yemek, genel sağlığı iyileştirir.