Mutluluk hormonu serotonin hakkında bilinmesi gerekenler

Sağlık için en önemli hormonlardan biri olan serotonin, nerede ve nasıl üretilir? Ruh halinizi nasıl ayarlayabilir ve nasıl daha iyi hissettirebilir? İşte serotonin hakkında bilinmesi gereken her şey.

Serotonin, sinir sisteminin nörotransmitterlerinden biridir. Nörotransmitterler, iletişimci işlevlerini yerine getiren moleküllerdir, nöronlar (sinir hücreleri) arasında hareket ederek birinden diğerine bir sinyal iletmeye yardımcı olurlar. Serotonin, hayvan ve bitki kaynaklı proteinli gıdalarda bulunan esansiyel amino asit triptofandan üretilir.

Serotonini ruh hali ve duygularla, yani sinir sistemimizin aktivitesiyle ilişkilendirmeye alışmış olsak da, vücutta bulunan serotoninin sadece yüzde 5'i beyinde üretilir. Duygusal durumumuzu etkileyen bu yüzde 5'tir. Bu maddenin aslan payı (yüzde 80-95) aslında sindirim sistemi hücrelerinde sentezlenir ve depolanır. Serotonin ayrıca bazı cilt hücrelerinde, trombositlerde ve diğer bazı organlardaki hücrelerde de üretilir. Tüm bu serotonin kütlesi de son derece önemlidir.

SEROTONİN NE YAPAR?

Serotonin, depresyonu azaltmaya ve kaygı düzenlemeye yardımcı olur. Ancak buna ek olarak, tüm vücudumuzu etkiler; uyumamıza, yemek yememize, yiyecekleri sindirmemize ve hatta yaraları iyileştirmemize yardımcı olur. Sadece zihinsel değil, aynı zamanda fiziksel etkileri de vardır.

Bu madde vücudun çeşitli süreçlerinde ve işlevlerinde yer alır.

Mod

Serotonin ile anksiyete, mutluluk ve ruh sağlığı arasında oldukça büyük bir bağ vardır. Yeterli serotonin varsa, sürekli olarak iyi bir ruh halinde oluruz ve tam tersi halinde, depresif durumlar görülür.

Rüya

Serotonin, beynin uyku-uyanıklık döngülerini kontrol eden bölgelerini uyarır, uyuyup uyumayacağınıza karar veren odur.

Kanın Pıhtılaşması

Kanda biriken serotonin, yara iyileşmesine yardımcı olur, küçük damarların daralmasına neden olur ve kanın normal şekilde pıhtılaşmasını sağlar.

Kemik Gücü

Bu hormon kemik sağlığında önemli bir rol oynar. Kemikte çok yüksek serotonin seviyeleri osteoporoza neden olabilir.

Bağırsak Düzenlemesi

Vücudumuzdaki serotoninin büyük kısmı mide ve bağırsaklarda bulunur. Bu madde sindirim sisteminin hareketliliğini ve işlevini kontrol etmeye yardımcı olur.

Gıda Zehirlenmesinde İlk Yardım

Serotonin, vücuda yiyeceklerle giren toksik maddelere tepki olarak mide bulantısı ve hazımsızlık nedenlerinden biridir. Zehirlenme durumunda bağırsaklarda serotonin üretimi artar ve zararlı ya da hoş olmayan yiyeceklerin hızla yer değiştirmesi için ishal meydana gelir. Ayrıca kanda serotonin artar. Bu, beynin bulantı mekanizmasını tetikleyen kısmını uyarır.

Cinsel İşlev

Düşük serotonin seviyeleri, artan libido ile ilişkilidir. Ve tam tersi de geçerlidir, çok fazla serotonin varsa, libido azalır.

SEROTONİN NEDEN "MUTLULUK HORMONU" OLARAK ADLANDIRILIR?

Serotonin ruh halimizi düzenler. Yeterli serotonin olduğunda, şunları hissederiz:

- Daha mutlu,

- Daha sakin,

- Daha odaklanmış,

- Daha az rahatsız edici,

- Duygusal olarak daha dayanıklı.

1980'lerden beri ilaçlar, depresyonun doğal yıkımını engelleyerek serotonin seviyelerini artırmak için aktif olarak kullanılmaktadır. Bu antidepresan grubuna SSRI'lar (seçici serotonin geri alım inhibitörleri) denir. Bu ilaçlarla ilgili araştırmalar temelinde, serotonin miktarını artırmanın depresyon ve anksiyete semptomlarını hafiflettiği önerisi doğmuştur. Ancak bu sonuç şimdilerde sorgulanmaktadır. Sorun şu ki, serotonin seviyeleri beyinde değil, sadece kanda ölçülebilir. Bu, SSRI'ların bu maddenin sinir sistemindeki seviyesini gerçekten etkileyebileceği konusunda soru işaretleri yaratmaktadır.

Yine de serotonin miktarı ile duygusal durumumuz arasında bir bağlantı vardır. 2016 yılında, sinir hücrelerinde serotonin sentezini engelleyen hiçbir reseptör bulunmayan fareler üzerinde bir çalışma yapıldı. Çalışma, beyinlerine daha fazla serotonin giren farelerin daha az anksiyete ve depresyon yaşadıklarını ve dış stresi daha iyi tolere ettiklerini gösterdi.

Bu nedenle günümüzde araştırmacılar, serotoninin olumlu duyguların yoğunluğunu ve süresini artırmaktan çok, olumsuz duygulara duyarlılığımızı azalttığına inanıyor.

SEROTONİN SEVİYELERİNİ İLAÇSIZ OLARAK ARTIRMANIN YOLLARI

Sağlıklı bir yaşam tarzı, serotonin seviyelerini yükseltmeye yardımcı olacaktır. Depresyonu önlemenin ve kendinizi iyi durumda tutmanın tüm temel yolları, vücutta serotonin üretimine katkıda bulunduğu için tam olarak yeterli olacaktır:

Güneş Işığı

Güneş, serotonin üretimini artırmaya yardımcı olur. Açık havada daha fazla zaman geçirin, yürüyüşe çıkın. Sonbahar ve kış aylarında, güneş eksikliği, sıcak adalara bir gezi ile olmasa da, ışık terapisi veya özel lambalarla tedavi ile telafi edilebilir.

Fiziksel Egzersizler

Hafif koşu, yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve kardiyo egzersizleri serotonin seviyelerini geri kazanmaya yardımcı olabilir. Egzersizlerin düzenli, ancak aynı zamanda ılımlı ve hoş olması önemlidir. Yararlı bir alışkanlık, işe giden yolun en azından bir kısmını veya öğle yemeği molasını yürümek için bir fırsat olarak kullanmaktır ve aynı zamanda hava izin verirse güneş ışığı almaktır.

Meditasyon

Meditasyon stres seviyelerini azaltabilir ve hayata olumlu bir bakış açısı kazandırabilir. Bu da yüksek serotonin seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

Uykunun Normalleşmesi

Serotonin sisteminin doğru çalışabilmesi için düzenli olarak yeterli uyku şarttır.

Diyet

Serotonin gıdalarda bulunabilir mi? Bunun hakkında daha ayrıntılı konuşalım.

GIDALARLA SEROTONİN ALIMI

Popüler inanışın aksine, yiyecekler serotonin içermez, serotonin sadece vücudumuzda sentezlenir. Gıdalar, daha sonra serotonine dönüştürülen amino asit olan triptofan içerir.

Bu hormonun vücutta daha fazla üretilebilmesi için aşağıdaki gıdaları beslenmenize dahil etmeniz gerekir:

- Yumurta,

- Sert peynirler,

- Hindi,

- Kuru yemişler,

- Somon,

- Soya peyniri,

- Ananas.

Triptofan içeren yiyecekleri daha az yemenin ruh halinde bir azalmaya yol açacağı varsayılabilir. Bununla birlikte araştırmalar, triptofan diyetten çıkarılırsa, duygusal arka planın yalnızca daha önce depresif dönemler geçirmiş kişilerde azaldığını göstermektedir. Geçmişte depresyon yaşamayan kişiler için, triptofanın yiyeceklerle alımındaki azalmanın önemli ölçüde etki göstermediği görülmüştür. Bu, depresif bozukluğu olan kişilerde serotonin metabolizmasının değişmesinden kaynaklanıyor gibi görünmektedir.

Serotonin ruh halini dengelemeye yardımcı olur ve yukarıda listelenen tüm şekillerde aktif olarak yükseltirseniz, duygusal arka planınızı daha dengeli hale getirebilir, kaygı ve strese karşı daha dirençli olabilirsiniz.

SEROTONİN SENDROMUNA DİKKAT EDİN

Besinler yoluyla serotoninin normali aşacağı konusunda endişelenmenize gerek yok. Ancak, bazı ilaçların (çoğunlukla antidepresanlar) yanlış alınması veya bunların narkotik ilaçlarla birleştirilmesi nedeniyle vücutta serotonin hormonunun fazlalığı oluşabilir. Hormon çok fazla üretilir, bu da serotonin sendromuna, aslında serotonin ile zehirlenmeye neden olabilir.

Serotonin sendromu genellikle onu tetikleyen ilacın ilk dozunu aldıktan sonra iki saat içinde gelişir ve aldıktan sonra 6-24 saat içinde kaybolur. Bu duruma ishal, taşikardi, anksiyete, huzursuzluk, titreme gibi semptomlar eşlik edebilir. Ateş 41 dereceye kadar çıkabilir, bazı kişiler kafa karışıklığı veya beyin sisi yaşayabilir.

Serotonin sendromuyla ilgili en önemli şey zamanında ve doğru yardımdır. Semptomların yanlış tedavisi (örneğin ateş) nedeniyle ölüme kadar varan ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, doktorun hastanın aldığı tüm ilaçları bilmesi şarttır. Tedavi serotonin üretimini artıran ilaçların kesilmesini ve semptomatik ilaçların kullanımını içerir.

Çok yüksek serotonin seviyeleri ayrıca ciddi nöroendokrin bozuklukların bir işareti olabilir. Bu nedenle, kandaki serotonin miktarı normalden (101-283 nanogram/ml olan) önemli ölçüde yüksekse kesinlikle bir doktora danışmalısınız.