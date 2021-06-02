Mutsuzluk sebebi: Toksik ilişki ve belirtileri

Kendinizi sürekli kötü ve yorgun hissettiğiniz bir ilişkimi yaşıyorsunuz? Son dönemin en popüler kavramı "Toksik ilişki"ye tutulmuş olabilirsiniz. Peki toksik ilişki nedir, belirtileri neler?

İlişkiler bazen bizi olumlu yönde etkilerken bazen ise zarar vermektedir. Bize zarar veren ilişkilere toksik ilişki denmektedir. Toksik ilişkiler yaşamımızda bizi mutsuz kılan, kendimizi sorgulamamıza neden olan, yeri geldiğinde kendimizi suçlamamıza neden olan ilişkilerdir.

Her ilişkinin içinde inişler ve çıkışlar vardır. Ancak toksik bir ilişkide negatif bölümler, pozitif bölümlerden çok daha fazladır. Toksik ilişki sürekli tatsızdır ve çiftleri içten içe yiyip bitirir. Toksik ilişki, ilişki içinde yer alan bir kişiye veya ikisine de zihinsel, duygusal ve muhtemelen fiziksel olarak cevap verir.

Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan Toksik ilişki deyimi hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için derledik.

TOKSİK İLİŞKİDE OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

İkili ilişkilerden temel beklentimiz kendimizi daha iyi hissetmekken, birlikte iken mutlu olmakken, bazen kendimizi bunun tam tersini yaşarken bulabiliriz. Peki içinde bulunduğumuz ilişkinin toksik (zararlı) olduğunu nasıl anlarız?

Sağlıklı iletişim kuramıyor; öfke krizleri, yoğun duygusal patlamalara sürekli maruz kalıyorsak.

Yakınlık, sevgi gibi ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını; öfke, mutsuzluk, endişe, yorgunluk gibi hislerin partnerimiz tarafından sürekli tetiklendiğini düşünüyorsak,

Kıskançlık ve güvensizlik gibi konular yüzünden arkadaşlarımız ve ailemizle bile vakit geçiremez, izole bir duruma geldiysek,

Duygu ve düşüncelerimiz sürekli partnerimiz tarafından manipüle ediliyorsa.

Partnerimiz bizi hayatımızla ilgili karar ve eylemlerimizde desteklemiyor; bu konularda var olan özgüvenimizi de olumsuz etkiliyorsa,

Aradığında ya da mesaj attığında tüm zamanınızı almak ve sürekli ilgi görmek istiyorsa,

Yardımcı olabileceğiniz hiçbir şey olmasa bile yardımcı olmaya çalışıyorsanız, aksi takdirde kendinizi suçlu hissediyorsanız,

Her zaman sizi düzeltmeye çalışıyorsa ve En küçük hatanızda bile bu durumu karşınıza çıkarıp ‘düzeltmelisin’ şeklinde yaklaşıyorsa,

Hatalı olsa bile her zaman haklı olduğunu iddia ediyorsa,

Ona bir şey söylemekten çekiniyorsanız,

Ona bir sır veremezsiniz çünkü o sır bir gün karşınıza çıkabilir. İyi bir şey olduğunda, sizi takdir etmeyeceğini bildiğiniz için bunu paylaşmaktan çekiniyorsanız,

Sizinle süreklli rekabet halindeyse, başarılarınız onun başarıları kadar önemli değilse ve zorluklarınız ise ona göre zorluk bile değilse,

En kötüsü Sözlü ya da fiziksel şiddet, taciz vb. istismarlar söz konusuysa.

Toksik bir ilişkiye sahipsiniz demektir.

TOKSİK İLİŞKİ ÖZELLİKLERİ

Toksik ilişkideki kişi bencil ve zorbadır. İçinde bulunduğu anı partnerine zehir eder. Böylece ilişkiyi sürekli zehirler. Sadece kendi çıkarını düşünür. İlişkide değer bilmez. Olumsuz duygu durumuyla sürekli eleştirel bir tavır takınır.

Kendi amaç ve çıkarları için partnerini kullanır. Korku yayar. Böylece partnerine istediğini yaptırır. Çünkü partner yapılanı dışardan göremez. Ona göre ilişkinin doğası budur. Sevgisini böyle gösteriyor der.

TOKSİK İLİŞKİ CÜMLELERİ

Bu tür kişiler ilişkide partnerini sürekli küçük düşürür.

Sen nerden bileceksin!

Yine mi aynı şeyler!

Bıktım senden!

Ne kadar çok boş konuşuyorsun!

Bu tür cümleler ilişkinin normali haline gelmiştir. Bu yüzden her an bir değerbilmez tavır takınır.

TOKSİK BİR İLİŞKİDEN KURTULMAK

Bu işaretler sizin için tanıdık geliyorsa, harekete geçme zamanınız gelmiş olabilir. Fiziksel tehlike altında olduğunuzu hissediyorsanız, mutlaka yardım almalısınız.

Zarar duygusal veya zihinsel ise, sorunlarla başa çıkmanın mümkün olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Eğer zihinsel rahatsızlıklar ya da travmalar iki kişinin davranışlarını etkiliyor ve ilişkiye zarar veriyorsa, bir terapiste danışmak faydalı olacaktır.

Bazı durumlarda, sorunun çözülmesi için sorunu tamamen ortadan kaldırmak gerekebilir. Bu ilişkiyle yaşamak zorunda olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak diğer yandan böyle bir zorunluluğunuzun olmayabileceğini de aklınıza getirmelisiniz. Eğer sorunlar çözülmeyecekse, kendinizi bu durumdan kurtarmanız gerekiyor olabilir.

Toksik bir ilişkiden tamamen kurtulmak, geleceğinizde sizin için daha iyi ilişkilerin olduğu bir dünyanın kapısını aralayabilir.

Sevgi asla huzurunuza, neşenize ve mutluluğunuza mal olmamalı. İçinde bulunduğunuz ilişkide mutsuz anlar, mutlu olanlardan daha fazlaysa, bir şeylerin değişmesi gerekir.