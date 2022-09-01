Muz diyeti: Her sabah muz yiyerek zayıflatan diyet nasıl yapılır

Japonya kökenli olan muz diyeti, her sabah en az bir muz yiyerek ve birkaç basit kurala uyarak kilo verdirten bir diyettir. İşte muz diyeti hakkında bilinmesi gerekenler ve zayıflamak için ipuçları...

Belirli bir yiyeceğin tüketimine odaklanan birçok diyet var, ancak son yıllarda özellikle Japonya'da çok popüler olan muz diyeti oldukça öne çıkıyor.

Muz diyeti, ünlü bir opera sanatçısı Kumiko Mori'nin bunu uyguladığını ve kolaylıkla kilo vermeyi başardığını açıklamasıyla Japonya'da özellikle popüler hale geldi.

Peki, bu diyet tam olarak nelerden oluşuyor? Muz diyeti nedir ve nasıl çalışır?

Muz diyeti nedir, nasıl yapılır?

Muz diyetinin trend bir beslenme programı olduğunu ve zayıflamak için yardımcı olabileceğini, ancak yeterince dengeli olmadığını ve bilimsel olarak doğrulanmadığını söyleyerek başlayalım.

Nelerden oluştuğunu merak ediyor musunuz? Bu çok basit bir diyet ve hiç de katı değil, ne kalori saymak ne de en sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmeniz gerekiyor.

Sadece 1 veya daha fazla muz (gün içinde bile bu meyveyi sınırsız yemeye devam edebileceğinizi düşünerek) ve ılık su tüketerek kahvaltı yapmanız gerekecek. Muz çiğ olmalı, asla pişirilmemeli veya dondurulmamalıdır.

Ancak öğle ve akşam yemeklerinde, yüksek kalorili gıdaların aşırı tüketimini sınırlamaya çalışarak, mümkün olduğunca meyve ve sebzelerle değiştirerek tercih ettiğiniz her şeyi tüketebilirsiniz. Bu Japonya'da doğan bir diyet olduğu için özellikle öğle yemeği için pirinç tavsiye edilir.

Tamamen yasak olan tek bir bileşen vardır: Şeker. Tabii ki muz ve diğer meyvelerde doğal olarak bulunan şekerler hariç. Gerçekten şekersiz veya tatlısız yapamıyorsanız, öğleden sonra ara sıra tatlı bir atıştırmalık tüketebilirsiniz, ancak asla belirli bir saatten sonra tüketemezsiniz, bu nedenle akşam yemeğinden sonra tatlı kesinlikle yasaktır.

Diyet ayrıca mümkün olduğunca süt ürünleri ve dondurmadan kaçınmayı önerir.

Bir diğer önemli kural da, her zaman erken yemek yemek (akşam 8'den önce) ve daha önce de belirtildiği gibi, muz ve ılık su ile günün başlayacağı ertesi sabaha kadar su dışında hiçbir şey içmemek.

Gevşeme de çok önemlidir. Erken yatmak (her zaman gece yarısından önce) sadece uygun dinlenmeyi değil aynı zamanda kilo vermeyi de destekler.

Son olarak, yemek planı her gün yürüyüşe çıkmayı tavsiye eder.

Muz diyeti gerçekten zayıflatıyor mu?

Bu diyetin etkinliği, mide ve kolon için bir dinlenme periyodu (tam olarak akşam 20.00'den ertesi sabaha kadar olan açlık dönemi) gerçeğine dayanmaktadır. Diyetin resmi web sitesinde şunları yazıyor:

Dinlenmeleri için yeterli zaman verilirse vücudun işlevleri ve fiziksel durumları düzelir ve böyle devam ederseniz fiziğiniz adım adım iyileşir. Fiziksel durumunuz düzeldiğinde, vücudunuz ödemi atacak ve yağları yakmaya başlayacaktır. İlk olarak, midenize dinlenmesi için daha fazla zaman ayırmaya çalışın.

Ayrıca muz, potasyum ve B vitaminleri de dahil olmak üzere birçok temel besin içerir, ancak hepsinden önemlisi içerdiği diyet lifi kilo kaybı için faydalıdır. Sabahın erken saatlerinde muz tarafından sağlanan tüm bu besinler, iştahı azaltmak ve kalori alımını düzenlemek için de yararlı olan kalıcı bir tokluk hissi verir.

Ayrıca muzun içerdiği lif görevi gören dirençli nişasta, kalın bağırsakta fermente olur ve kısa zincirli yağ asitleri gibi çeşitli sağlık yararları sağlayabilen yan ürünler üretir ve yağ yakımını artırır.

Elbette günün geri kalanında sağlıklı ve dengeli beslenmezseniz ve spor yapmazsanız bu diyetten kesinlikle mucizeler beklemeyin.

Muz diyeti muhtemelen daha az yiyeceğiniz için işe yarayacaktır. Yüzde 80 tok olduğunuzda yemek yemeyi bırakmak da yardımcı olacaktır. Bir gecede 7 ila 9 saat uyumaya çalışın. Kaliteli uykuya sahip kişiler, daha az kilo alma eğilimindedir. Yorgun olduğunuzda, aşırı yeme ve sağlıksız yiyecekler yeme riskiniz daha yüksektir.

Diyete bağlı kalabiliyorsanız, uzun vadede kilo verme ve sağlığınızı iyileştirme şansınız daha yüksek olacaktır.