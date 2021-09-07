Muzun kanıtlanmış 10 faydası

Bütün dünyada tüketilen en popüler meyvelerden biri olan muz, içeriğindeki çeşitli vitamin ve minerallerle oldukça sağlıklı bir meyve olarak ön plana çıkıyor. İşte muzun faydaları...

Muz, neredeyse tüm dünyada tüketilen vitamin ve mineraller açısından zengin tropikal bir meyvedir. Lezzetli tadı, onu sağlıklı ve keyifli tarifler hazırlamak için çok yönlü bir gıda haline getirir.

Ayrıca onu gerçekten çekici kılan sarı renge sahiptir. Eşsiz bir tat ve aromaya sahip bir meyvedir. Tatlılar, içecekler ve yemekler için kullanılabilir ve en iyi yanı, kalorisi diğer meyvelere göre bir miktar yüksek olsa da daha uzun süre tok hissettiren düşük kalori yüküne sahip olmasıdır, kilo vermek için idealdir.

Muzun insan vücudu için büyük faydaları vardır. Kalp ve damar hastalıkları riskini azaltabilir ve hatta çeşitli kanserleri önleyebilir.

Bu yazımızda muzun harika faydalarından 10 tanesine göz atacağız.

MUZUN SAĞLIĞA FAYDALARI

Muz lezzetli bir tada sahip bir meyvedir. Muzda A, B, C ve E grubu vitaminler bulunur, ayrıca folik asit, potasyum, demir, magnezyum, selenyum, çinko ve kalsiyum gibi mineraller içerir. Ayrıca esansiyel amino asitlere sahiptir.

Kalp Dostudur

Muz, yüksek potasyum ve elektrolit içeriği sayesinde kalbi korumaya yardımcı olur. Potasyum ve elektrolit, kalp damar hastalıkları riskini azaltır, tansiyon seviyelerini dengeler ve kan dolaşımını artırır.

Araştırmalar muz kabuğunun da kalp hastalığına karşı etkili antioksidan bileşiklere sahip olduğunu belirtiyor.

Kanser Riskini Azaltır

Kanseri önlemeye yardımcı olan fenolik antioksidanlara sahip olduklarından, muz içeriği yüksek bir diyetin sürdürülmesi önerilir. Ayrıca içeriğindeki C vitamini sayesinde çocukluk çağı kanserlerini önleyebilir ve hücre hasarını önlemek için serbest radikal oluşumuyla mücadele eder.

Araştırmalar, antioksidan içermeleri ve oksidatif stresi azaltmaları nedeniyle meyve ve sebzelerden zengin beslenmek gerektiğini vurguluyor. Muz ise ideal bir meyve olarak ön plana çıkıyor.

Anemi ile Savaşır

Anemiden muzdarip insanlar genellikle kandaki beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin seviyelerinden büyük ölçüde etkilenir. Muz, hemoglobin üretimini kontrol etmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bunun nedeni, muzun kırmızı kan hücrelerinin üretimini artıran önemli düzeyde folik asit ve B6 vitamini içeren bir besin olmasıdır. Bu nedenle anemi hastalarında bu meyve eksik olmamalıdır.

Sindirim Rahatsızlığını Giderir

Muz, kabızlık ve ishali önlemeye yardımcı olmak için bağırsak geçişi için büyük fayda sağlayan lif içerir. Ayrıca sindirim sistemindeki maddeleri nötralize etmeye yardımcı olan antasit etkisi nedeniyle asitliği giderir, böylece iyi sindirimi uyarır.

Uzmanlar, sindirim sistemine lif sağladığı için armut, papaya, çilek ve muz gibi meyvelerin günlük alımını önermiştir. Günde 25 ila 30 gram arasında tüketmelidirler.

Kas Durumunu İyileştirir

Özellikle sporcular, bu meyveyi büyük bir yardımcı olarak görmektedir. Muz, kaslar tarafından kaybedilen glikojenin yerine konması için yenileyici özelliklere sahiptir ve kas kramplarının düzeltilmesine yardımcı olan potasyum içerir, böylece kasları yenilerken bir yandan da kas kramplarını önler.

Spor koçları, yüksek potasyum seviyeleri nedeniyle vücuda enerji sağladığı için muz tüketimini önermektedir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Muzdaki B6 vitamini içeriği, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur, bu da bağışıklık sisteminin gücünü etkileyen stres duygularından kaçınmanızı sağlar. Ayrıca soğuk algınlığı ve gribi önlemeye yardımcı olan C vitamini içerir.

Göz Sağlığını Destekler

Muz, göz sağlığına özen gösteren ve retinanın iyi durumda kalmasına yardımcı olan A vitamini içeriğine sahiptir. Makula dejenerasyonunu önleyen antioksidanlar içerir. Ayrıca iris üzerindeki lekeleri de önler.

Dünya çapında 5,2 milyondan fazla çocuğun ve 9,8 milyon hamile kadının ciddi göz problemleri yaşadığını ortaya koyan bir araştırma, bunun nedeni olarak A vitamini eksikliğini gösterdi. Bu nedenle, birçok uzman bebeklik döneminde ve kadınlarda gebelik döneminde muz tüketimini önermektedir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Muz, bir zayıflama diyetine dahil etmek için lezzetli ve çok yönlüdür. Büyük miktarda lif içerdiği için sindirime yardımcı olur ve aynı zamanda içeriğindeki B vitaminleri obeziteye eğilimi önler. Ayrıca iştahı düzenleyen ve kaygıyı kontrol eden doyurucu bir etkiye sahiptir.

Ruh Halini İyileştirir

Muz, ruh halimizi iyileştirmeye yardımcı olur ve vücudun enerjisini artırır. Ayrıca, stresi azaltmaya yardımcı olan yüksek miktarda vitamin ve amino asit içerir. Ayrıca serotonin üretimini artıran, yorgunluk ve depresyon hissini önleyen triptofan içerir.

Mide Ekşimesiyle Mücadele Eder

Mide ekşimeniz varsa, ağır veya rahatsız edici yiyecekler yedikten sonra bir muz yemek bu rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olabilir. Muz, midedeki asiditeyi anında nötralize eder ve sindirim sistemini rahatlatır.

Yumuşak ve pürüzsüz bir dokuya sahip olduğu için sindirim sistemi sorunları olanlar için ideal bir besindir. Ayrıca midede koruyucu bir tabaka oluşturma özelliğine sahiptirler ve aşırı asitliğin neden olduğu tahrişleri yok edebilirler.

MUZUN BESİN İÇERİĞİ

Muzun ana bileşeni sudur. Kalori değeri yüksek meyvelerden biri olan yüksek karbonhidrat içeriğine sahiptirler. İçerdiği vitaminler arasında A vitamini ve B2, B3, B6 ve B9 gibi B grubu vitaminlerini bulabiliriz. Daha az oranda C vitamini ve az miktarda E vitamini içerir.

En dikkat çekici mineralleri potasyum ve magnezyumdur. Potasyum açısından zengin olması ve sodyum oranının düşük olması onu, hipertansiyon için uygun bir meyve haline getirir. Kandaki kolesterol seviyesini düzenlemeye yardımcı olan çözünür lif içeriği yüksektir. Çeşitli romatizma ve gut rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir.

Olgun muzlar oldukça sindirilebilir olduğundan ishal gibi mide-bağırsak hastalıklarında ve ülserlerde tavsiye edilir.

Muz Besin Değeri (100 gram ):

Kalori: 110 kcal

Protein: 1,2 gr

Karbonhidrat: 26,2 gr

Lif: 2,3 gr

Potasyum: 387,8 mg

Kalsiyum: 18,2 mg