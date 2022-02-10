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    Nam-ı diğer Yeşil Altın: Bamyanın bilinmeyen 5 faydası

    "Yeşil altın" olarak bilinen bamya, kilosu 30 liradan tezgahlarda yerini aldı. Genellikle pek sevilmeyen bir sebze olan bamyanın faydasını duyanlar, bir kez daha düşünüyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 15:54
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    Nam-ı diğer Yeşil Altın: Bamyanın bilinmeyen 5 faydası

    Bamya denilince özellikle yapış yapış tadı akıllara gelir ve yüzler buruşur.

    İçindeki ufacık çekirdekleri ve tüylü yapısıyla oldukça narin bir sebze olan bamya yakın zamanda pazarlarımızda yerini almaya başladı.

    Yeşil altın olarak da bilinen bamya, toplumumuzda pek sevilmese de faydaları ile oldukça şaşırtıcı bir sebze.

    İşte bu sene "Yine mi bamya" dememeniz için geçerli 5 sebep...

    BAMYA BESİN DEĞERLERİ

    Bamya etkileyici bir besin profiline sahiptir. 100 gram bamya aşağıdaki besin değerlerini içerir.

    Kalori: 33
    Karbonhidrat: 7 gram
    Protein: 2 gram
    Yağ: 0 gram
    Lif: 3 gram
    Magnezyum: Günlük İhtiyacın %14'ü
    Folat: Günlük İhtiyacın %15'i
    A Vitamini: Günlük İhtiyacın  %14'ü
    C Vitamini: Günlük İhtiyacın  %26'sı
    K Vitamini: Günlük İhtiyacın  %26'sı
    B6 Vitamini: Günlük İhtiyacın %14'ü

    Nam-ı diğer Yeşil Altın: Bamyanın bilinmeyen 5 faydası #1

    MİDE DOSTU

    Bamya suyu emmeye yardımcı olur ve aşırı kolesterol, metabolik toksinler ve aşırı safrayı yakalayıp dışkı yoluyla dışarı atar. İçeriğindeki büyük su yüzdesi kabızlık, gaz, şişkinlik ve mide problemlerini önler.

    ÖDEM GİDERİCİ

    Aynı zamanda güçlü bir antioksidan özelliği bulunan bamya hem bu özelliği hem de A ve C vitamini açısından zengin olması sayesinde vücutta biriken toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.

    Nam-ı diğer Yeşil Altın: Bamyanın bilinmeyen 5 faydası #2

    KAN ŞEKERİ DÜZENLEYİCİ

    Bamya ayrıca vücudun kasları tarafından şeker emilimini artırabilen bir madde olan myricetin içerir. Bu etkili bir şekilde gerçekleştiğinde, kandaki şeker seviyelerinde düşüş gerçekleşir.

    KOLESTROL DÜŞMANI

    Pektin, bamyadaki önemli liflerden biridir. Bağırsaklardaki safra üretimini değiştirerek kan kolesterol seviyesini düşürür.

    GÖZE FAYDALI

    Bamya, özellikle A vitamini ve beta karoten bakımından zengindir. Bu ikisi mükemmel görüşü destekleyen iki besin maddesidir.


    Nam-ı diğer Yeşil Altın: Bamyanın bilinmeyen 5 faydası #3


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