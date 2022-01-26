Nazardan arındıran ritüel: Üzerlik tohumu yakmak

Üzerlik tohumu tütsüsü kişileri veya mekanları negatif enerjilerden arındıran bir psişik etkiye sahiptir. Peki nasıl yakılır? İşte üzerlik otu (tohumu) yakmanın püf noktası ve faydaları...

Halk arasında nazar otu olarak da bilinen üzerlik, tüketilmesinin yanı sıra tütsü halinde de ilgi görüyor.

Nazar ve büyüden koruduğuna inanılan üzerlik tohumu tütsüsü, eski şaman geleneklerinde ve ayinlerinde sıkça görülmektedir.

Şamanların üzerlik otunu yakarak dumanını solumalarının sebebi ise, üzerlik tütsüsünün dumanının "Sodyum Fluoridin" olarak adlandırılan beyin için zararlı olan bir bileşiği dengelemesi ile rahatlama sağlayan "Dimetiltriptamin" (DMT) adlı bir hormonu arttırıcı özelliğidir.

Peygamberimiz de bu şifalı bitkinin faydalarından bahsederek kullanımını tavsiye etmiştir

Şimdilerde aktarlarda satışı adeta patlayan üzerlik tohumu veya otu nasıl yakılır merak konusu.

İşte üzerlik tohumu yakmanın ipuçları ve etkileri...

ÜZERLİK TOHUMU NASIL YAKILIR?

Aktardan aldığınız üzerlik tohumunu bir tavaya koyun içine bir tutam tuz ekleyin ve ocakta yakmaya başlayın. Yanmaya ve duman çıkmaya başladığında evin içinde gezdirebilirsiniz.

Çıkan duman ne kadar fazla ise çıkan nazar da o kadar fazladır gibi bir batıl inanç yaygındır.

Üzerlik tohumu yanmıyor ise kullandığınız tohumları bir süre güneşte bırakarak nemini aldırabilirsiniz. Nemlenen tohumlar zor yanar. Tohumlar su ya da tuz ile temas ederse gene yanması güçleşir.

ÜZERLİK OTU YAKMANIN FAYDALARI

Halk arasında nazar tütsüsü olarak da bilinen üzerlik otu tütsüsü sizi nazardan ve yaşam alanınızdaki düşük frekanslı enerjilerin etkilerinden korur.

Unutkanlık, dalgınlık, bitmeyen yorgunluk üzerinizde nazar olduğuna dair göstergeler olabilir.

Stres, kaygı, endişe gibi durumların giderilmesine; arınma ve şifalanmaya yardımcı olur.

Enerji durumunuza göre belirlediğiniz aralıklarla, düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Üzerlik otu yakılıp dumanı koklanırsa da yüksek enfeksiyondan tıkanan üst solunum yolları ve sinüs yollarının açılmasını sağlar.

HADİSLERDE ÜZERLİK OTU

Ebu Hanife ed-Dineveri: "Bu ilaç olarak kullanılan tohumdur, HZ. Peygamberin hadisinde de adı ile geçen ot budur. Üzerlik otu denilir. Halk arasında tabir ederler." der. Ebu Ubeyd'de: "Hurf yani üzerlik otudur." der.

HZ. Peygamberin (s.a.) söz konusu hadisi: " İki acı şeyde, sabır ve üzerlik otunda ne şifa vardır biliyor musunuz?" şeklindedir. Ebu Davud, ei-Merasil'de rivayet etmiştir.