Ne diyet, ne spor! Zayıflayamıyorsanız dikkat: Asıl sebep bu hastalık olabilir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kilo vermekte zorlanan birçok kişi, sorunu yanlış beslenme ya da yetersiz egzersiz olarak görüyor.

Ancak yapılan araştırmalar, kilo verememenin altında yatan nedenin çoğu zaman metabolik bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

Özellikle insülin direnci olan bireylerin büyük bir kısmı bu durumdan habersiz şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu da verilen onca emeğin karşılığının alınamamasına neden oluyor.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR

İnsülin direnci, vücudun salgıladığı insülin hormonunu yeterince etkili kullanamaması durumudur. Bu durumda kan şekeri hücrelere giremez ve kanda yüksek seviyelerde dolaşmaya devam eder.

Vücut, bu dengeyi sağlamak için daha fazla insülin üretir. Artan insülin seviyesi ise yağ depolanmasını artırır ve kilo vermeyi zorlaştırır.

En dikkat çekici nokta ise, insülin direnci olan bireylerin klasik diyetlerle kilo vermekte zorlanması.

Kalori kısıtlaması yapılsa bile vücut, yüksek insülin seviyesi nedeniyle yağ yakımına geçemiyor.

NE YAPILMALI

Kilo verememe, sürekli tatlı isteği, çabuk acıkma ve bel çevresinde yağlanma gibi şikayetler varsa kan tahlilleriyle insülin direnci kontrol ettirilmelidir.