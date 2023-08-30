Ne Papatya, Ne Yasemin! Düzenli içen pamuk oluyor...İşte siniri stresi bitiren o çay.... Sakinleştirici bitki çayları, günümüzde sıkça tercih ediliyor. En popülerleri papatya ve yasemin olsa da, bir tanesi daha etkileriyle sinirleri yumuşacık yapıyor.

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Sinir, stres ve öfke çağımızın hastalığı diyebiliriz. Bu duygular, ruhen ve fiziken sağlığımıza zarar bırakıyor.

Kontrol altına alınmadığı takdirde depresyona kadar sürükleyebilen güçlü duygulardan bahsediyoruz. Önemsenmeli ve olabildiği kadar doğal yollarda çözüme kavuşturulmalıdır.

Rahatlamanın yolunu arayanlar, çoğu zaman şifalı bitkilerden faydalanıyor.

Sinirleriniz tavan yaptığında, stres içinde hissettiğinizde, öfkelendiğinizde bitkilerin gücünden yararlanabilirsiniz.

Sakinleştirici açıdan bakıldığında ilk olarak papatya çayı ve yasemin çayı öne çıkıyor.

Öyle ki, siyasetçiler dahi özellikle papatya çayını sıklıkla tüketiyor.

Vücudu gevşeten ve rahatlama hisse veren bitki çayları arasında papatya ve yaseminin etkisi büyük, ancak bir mucizevi bitkiden daha söz edebiliriz.

Stres için hangi çay içilmeli? Sıkıntı ve strese ne iyi gelir? Psikoloji için hangi bitki iyi gelir? Psikolojik gerginliğe ne iyi gelir? Rahatlatan bitki çayı hangisi? gibi sorulara alternatif bir cevabı sizler için araştırdık.

Stresin ilacı Melisa

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, stres ve yorgunluk yaşayanları dinlendirecek ve rahatlatacak bitki karışımının formülünü verdi.

AA'nın haberine göre; Günümüzde yüksek tempolu mesleklerde çalışanların, en çok stresten yakındığını dile getiren Saraçoğlu, "Bana en çok yöneltilen sorulardan biri de 'Stresi nasıl yenebilirim?' Strese karşı en iyi uygulayacağınız bitkisel tedavi, limon melisa çayıdır. Doğal limon melisadır. Melisa deyince melisanın üzerine limon sıkmıyorsunuz. Bitkinin adın limon melisadır." diye konuştu.

5-6 gram melisa çayını, bir bardak suyla kaynatıyoruz. Daha sonra biraz ılımaya bırakıyoruz. Limon melisa ılıdıktan sonra süzüp bunun suyu içilecek. Bu, bütün yorgunluğunuzu ve stresinizi alacaktır.

Limon melisanın günde bir kez içilmesi yeterlidir.

Akşam eve geldiğinizde aç ya da tok karnına bir bardak içtiğinizde stresinizi yenersiniz.