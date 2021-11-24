Nefes darlığının 14 nedeni

Nefes almak o kadar doğal bir süreç ki, genelde onu fark etmeyiz. Ancak nefesle ilgili herhangi bir sorun hemen paniğe neden olur ve nefes almanın zorlaşmasının birçok nedeni vardır.

Kısa süreli nefes darlığı vücudumuzun zararlı olmayan bir adaptasyonudur. Belirgin bir neden olmadan nefes darlığının ortaya çıkması veya diğer semptomların eşlik edip etmediği önemlidir.

Göğüs ağrısı, kalp ritmi bozuklukları, birkaç dakika veya daha fazla öksürükle ortaya çıkan nefes darlığı ciddi bir sorunun işareti olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

NEFES DARLIĞININ YAYGIN NEDENLERİ

İşte nefes darlığının en yaygın 14 nedeni:

Nefes alma zorluğunun geçici nedenleri

1. Fiziksel aktivite sonrası nefes darlığı tamamen normaldir. Vücut artan strese bu şekilde tepki verir. Solunum genellikle bir ila iki dakika içinde normalleşir.

2. Duygusal stres, solunum problemlerinin yaygın bir nedenidir. Sık ve yüzeysel hale gelir, nabız artar. Rahatsızlık bir süre sonra kendiliğinden geçecektir.

3. Havasız bir odada veya yaylalarda olmak da nefes darlığına neden olabilir. Havasızlık veya düşük basınç nedeniyle, kişi doğru miktarda oksijen almak için daha sık nefes almaya başlar.

Solunum problemlerine neden olan kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları

Tüm kalp hastalıkları oksijen eksikliğinden dolayı nefes darlığına neden olur. Ancak vücut üzerinde farklı etkileri vardır.

4. İskemik kalp hastalığı kalbi çok yönlü etkiler. Miyokard (kalp kası), koroner arterlerin (miyokardı besleyen damarlar) hasar görmesi nedeniyle ihtiyaç duyduğundan daha az oksijen alır.

5. Aritmi bir kalp ritmi bozukluğudur. Kan vücutta çok yavaş hareket eder ve dokulara oksijen getirmek için zamanı yoktur. Veya çok hızlı bir şekilde hareket eder, bu nedenle de nefes hızlanabilir.

6. Çeşitli bozukluklar ve kalp yetmezliği ayrıca kanın durgunluğuna, yetersiz dolaşımına neden olarak nefes darlığını tetikleyebilir.

Kalp hastalıklarını tanımak kolaydır. Nefes darlığına ek olarak, hasta göğüs ağrısı hisseder, uzuvları şişer ve maviye döner. Bu belirtiler hekim için nettir ve tanıyı kolaylaştırır.

Akciğer ve solunum yolu hastalıkları

Hava yolunu daraltan herhangi bir durum nefes almada zorluğa neden olabilir.

7. Burun boşluğu, farenks ve bronşlardaki yabancı cisimler hava akışına müdahale eder. Nefes almak daha hızlı, daha yüksek ve daha az derin hale gelir ve panik ortaya çıkar. Bu durumda, acil yardım gereklidir.

8. Pnömo ve hidrotoraks, akciğerlerin plevrasında gaz veya sıvı birikmesidir. Sık nefes almaya ek olarak başka semptomlara da neden olur. Kuru öksürük, hızlı kalp atışı, gözyaşı ve panik hissi görülür.

9. Tümörler ve kistler, hem solunum yollarının lümenini daraltabilir (nazofarenksteyseler) hem de oksijen metabolizmasının çalışmasını bozabilir (akciğerlerde bulunuyorlarsa).

10. Bronşiyal astım atakları sırasında, alerjene, strese ve hava eksikliğine yanıt olarak bronşların lümeninde keskin bir daralma vardır ve nefes darlığı ortaya çıkar.

Solunum sorunları da özgürce nefes alma yeteneğini azaltır.

Nefes almayı engelleyen sinir sistemi hastalıkları

Solunumun zorlaştığı sinir sistemi hastalıkları beyin, omurga ve periferik sinirlerin patolojileri ile ilişkilidir.

11. Beyin hasarı, travma, neoplazm ve felç nefes darlığını tetikler. Solunum merkezinin bozulması nedeniyle nefes almada güçlük çekilebilir. Solunum beyin tarafından kontrol edilir ve çalışmasındaki problemler çok sık veya seyrek nefes almaya ve hatta ciddi vakalarda nefesi durdurmaya neden olabilir.

12. İnterkostal nevralji , göğüs hareket ettiğinde şiddetli ağrıya neden olur. Rahatsızlığı önlemek için hasta seyrek ve sığ nefes alır.

13. Kavisli bir omurga sinirlere ve kan damarlarına baskı uygulayabilir. Ve bu bronşların spazmlarına, damarların lümeninin daralmasına veya derin bir nefes almaya çalışırken ağrıya neden olur.

14. Nevroz veya histerik ile ilişkili solunum bozuklukları da nefes darlığına yol açar. Bununla birlikte, sakinleştiriciler tarafından kolayca bastırılırlar ve ayrı bir hastalığa işaret etmezler, ancak bir nörolog veya psikoterapist muayenesi şarttır.