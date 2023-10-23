Nefroloji nedir, hastalıkları nelerdir? Nefroloji doktoru hangi hastalıklara bakar?

Sağlık sorusunu yaşayanlar, hastanelerin ilgili bölümlerinden randevu alıyor.
Her bölüm kendi alanına göre doktor ve tedavi yöntemi sağlıyor.
Merak edilen alanlardan biri de "nefroloji" oldu.
Nefroloji bölümü nedir ve hangi hastalıklara bakar sorusu, arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.
Nefroloji doktorları, "nefrolog" olarak biliniyor.
Nefroloji hastalıkları konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor.
Peki, nefroloji nedir? Nefroloji doktoru hangi hastalıklara bakar? Nefroloji hastalıkları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...
Nefroloji nedir
Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dahili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır.
Nefroloji hastalıkları
Aşırı protein alımı, şeker, kristaller, kan atıkları gibi idrarda görülen anormallikler
Böbreklerin filtreleme sistemini etkileyen bozukluklar
Böbreklerde tübülleri etkileyen tubulointerstisyel hastalıklar
Böbrek enfeksiyonları
Böbrek ve mesane taşları
Ani, akut ya da kronik böbrek yetmezliği sorunları
Böbreklerde bulunan kan damarlarını etkileyen böbrek damarları hastalıkları
Böbrek, mesane ve üretra kanseri
Asit baz dengesizlikleri
Yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların böbreklere etkisi
Nefrotik sendrom ve nefrit
Diyaliz ve diyalize bağlı uzun dönem komplikasyonları
Toksinlerin ve ilaçların böbrekler üzerindeki etkisi
Polikistik böbrekler
İdrar yolu enfeksiyonları
Üremi
Böbrek kanseri
Hidronefroz
Herhangi bir böbrek hastalığı ya da böbrekle ilgili olabilecek şikayeti bulunan kişiler MHRS sitemi üzerinden ya da 182 numarasından kolaylıkla Nefroloji bölümüne randevu alabilir.