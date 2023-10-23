Nefroloji nedir, hastalıkları nelerdir? Nefroloji doktoru hangi hastalıklara bakar? Nefroloji bölümü hakkında bilgi sahibi olmak isteyen hastalar ve hasta yakınları, "Nefroloji neye ve hangi hastalıklara bakar" sorusuna yanıt arıyor.

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Sağlık sorusunu yaşayanlar, hastanelerin ilgili bölümlerinden randevu alıyor.

Her bölüm kendi alanına göre doktor ve tedavi yöntemi sağlıyor.

Merak edilen alanlardan biri de "nefroloji" oldu.

Nefroloji bölümü nedir ve hangi hastalıklara bakar sorusu, arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.

Nefroloji doktorları, "nefrolog" olarak biliniyor.

Nefroloji hastalıkları konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, nefroloji nedir? Nefroloji doktoru hangi hastalıklara bakar? Nefroloji hastalıkları nelerdir? İşte tüm merak edilenler...

Nefroloji nedir

Böbreklerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıklarına bağlı bir bilim dalıdır, dahili tıp bilimlerinden birinin uygulama alanıdır.

Nefroloji hastalıkları

Aşırı protein alımı, şeker, kristaller, kan atıkları gibi idrarda görülen anormallikler

Böbreklerin filtreleme sistemini etkileyen bozukluklar

Böbreklerde tübülleri etkileyen tubulointerstisyel hastalıklar

Böbrek enfeksiyonları

Böbrek ve mesane taşları

Ani, akut ya da kronik böbrek yetmezliği sorunları

Böbreklerde bulunan kan damarlarını etkileyen böbrek damarları hastalıkları

Böbrek, mesane ve üretra kanseri

Asit baz dengesizlikleri

Yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkların böbreklere etkisi

Nefrotik sendrom ve nefrit

Diyaliz ve diyalize bağlı uzun dönem komplikasyonları

Toksinlerin ve ilaçların böbrekler üzerindeki etkisi

Polikistik böbrekler

İdrar yolu enfeksiyonları

Üremi

Böbrek kanseri

Hidronefroz

Herhangi bir böbrek hastalığı ya da böbrekle ilgili olabilecek şikayeti bulunan kişiler MHRS sitemi üzerinden ya da 182 numarasından kolaylıkla Nefroloji bölümüne randevu alabilir.