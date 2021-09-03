Ney üflemek akciğerlere ve solunum zorluğuna iyi geliyor

Sesiyle huzur veren, ruhu dingin bir hale getiren ney enstrümanı, üflendiğinde de akciğerlere iyi geliyor. Peki ney üflemenin akciğerlere ne gibi faydaları var ? Hepsini sizin için araştırdık...

Ney, sadece bir müzik aleti değil aynı zamanda bir kültürün dışa vurum halidir.

Uzmanlar kişilerin sevdikleri ve huzur buldukları etkinlikleri hayatlarında düzenli olarak yerine getirmenin oldukça önemli olduğunu savunuyor. O nedenle ney üflemek size ve sağlığınıza iyi gelebilir.

Sesiyle huzur veren bir enstrüman olan ney, üflendiğinde stresi azaltıyor ve ruhu dinlendiriyor. Yapılan araştırmalara göre ney üflemenin akciğerlere iyi geldiği ve ciğerleri yenilediği belirtiliyor.

Solunum zorluğu çeken hastalarının, akciğerin solunum fonksiyonunu geliştirmek içi balon veya ney gibi üflemeli enstrümanları kullanmalarını tavsiye ediliyor.

NEY ÜFLEMENİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Ney üflemek, kuvvetli nefes ve diyafram isteyen bir etkinliktir. Yani akciğer ve diyafram aktif olarak kullanılır. Bu sebeple desteklenen akciğer daha sağlıklı olur. Özellikle koronavirüs hayatımıza girdiği zamandan beri, akciğer sağlığı daha büyük önem kazanmıştır. Kuvvetli akciğerler, semptomları daha hafif geçirirken, zayıf akciğerler çoğunlukla yenik düşmüşlerdir. Hatta akciğerlerin zarar görmemesi için insanlara, balon üflemek gibi devamlı üfleme egzersizleri önerilmiştir. İşte ney, bunu doğasında sağlayan bir çalgıdır. Yani sadece düzenli ney üfleyerek akciğerlerinizi güçlendirebilir ve akciğerlerinizi ömür boyu koruyabilirsiniz.

NEY DİNLEMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Müziğin şifası anlatmakla bitmez. Nörolojik hastalıkların pek çoğu müzikle şifa bulurken, ineklere dinletildiğinde dahi süt verimini artırdığı kanıtlanmış çalışmalar mevcuttur. Peki müzik bu işi nasıl yapar? (Neyzen Burcu Karadağ)

Günlük hayatta insanlar hep bir telaş içindedir. Bir iş yapılırken, kafa devamlı o işin sonunda yapılması gereken diğer iştedir. Yetişilmesi gereken yerler, okullar, çocuklar, toplantılar, işler, kişiler, yemekler, aktiviteler hep kafada yüktür. Bu unsurlar dikkat etmesek de, günlük streslerimizi ortaya koyar. Stres ise, vücut fonksiyonlarını bozar ve bağışıklığı olumsuz etkiler. Aslında ihtiyacımız olan tek şey, durup biraz düşünerek dinlenmek, sakinleşmektir.

İşte bu noktada müzik devreye girer. Hızlı müzikler insanı tempoya ve hareket etmeye yöneltir. Zaten dolu olan beynimizi daha çok yorar. Ancak eğer istediğiniz dinginleşmekse bu iş için en uygun müzik ney sesidir. Ney sesi, doğa seslerine en yakın sestir. Bu sebeple insanı kendi doğasına, huzura sessizliğe ve dinginliğe götürür. Bu sayede vücut ve kafa huzura kavuşur. Bu bir çeşit meditasyondur. Sağlığımız için bu meditasyon yöntemini uygulamalı, ney üflemeye ve dinlemeye hayatımızda yer açmalıyız...