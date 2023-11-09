Nikotin bandını doğru yere yapıştırın! Sol göğsünüze değil sağ omzunuza Uzmanlar, kalp sağlığını korumak için nikotin bandının sağ omuza yapıştırılmasını öneriyor.

AA

Nikotin, beyinde bağımlılık yapan bir madde.

Nikotin bandı sigarayı bırakma yolunda kullanılan bir yöntem.

Ancak uzmanlara göre nikotin bandının yapıştırıldığı yer, insan sağlığı açısından çok önemli.

Verilen bilgilere göre, kalp damar hastalığı olan biri, nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski doğabiliyor.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnci Gülmez, sigarayı bırakmak isteyen bazı kişilerin kullandığı nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz.

Sigarayı bırakma yöntemleri

Sigarayı bırakabilmek için nikotin bağımlılığından kurtulmak gerektiğini dile getiren Gülmez, şöyle konuştu:

Nikotin replasman (yerine koyma) tedavisi başta olmak üzere farklı şekilde sigarayı bırakma yöntemleri var. Bunlar, nikotin bantları, nazal spreyleri, ağız spreyleri, pastil ve nikotin sakızı gibi.

"Başvuranların önce bağımlılık değerine bakıyoruz"

Sigara bırakma polikliniğine gelenlerin önce bağımlılık değerine baktıklarını anlatan Gülmez, şu ifadeyi kullandı:

Sigara bağımlılığı çok yüksekse, mesela uyandıktan sonra ilk 30 dakika içinde sigara içmeyi canı istiyorsa ve bulundukları kapalı ortamda da sigara içme ihtiyaçları varsa bu kişilerde yüksek sigara bağımlılığı var demektir.

Nikotin sakızı

Gülmez, nikotin sakızı çiğneyen bir kişinin ağız mukozasında tahriş ortaya çıkabileceğini, dilde yara oluşabileceğini belirterek bunlara maruz kalmamak için nikotin bağımlılığından kurtulmak gerektiğini söyledi.

"Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor"

Bant tedavisinde de yanlış kullanımın bazı hastalıkları tetikleyebileceğini anlatan Gülmez şunları kaydetti:

Bant tedavisinde bazı yan etkiler vardır. Cildimize bant yapışıyor, yapıştığı yerde kontakt dermatitiniz (alerji) varsa bunu artırabiliyor. Çok nadir olarak alerjik reaksiyonlar görülebiliyor ayrıca hipertansiyon olan kişilerde nikotin, vazokonstriksiyon (kan damarlarında daralma) yaptığı için tansiyon kontrolden çıkılabiliyor. Tansiyon kontrolü olmayabiliyor. Tansiyonu daha da yükseltebiliyor.

"Nikotin bandı doğru yere yapıştırılmalı"

Nikotin bandının doğru yere yapıştırılması gerektiğini bildiren Gülmez şunları söyledi:

Kalp damar hastalığı olan biri nikotin bandını kalp üzerine sol göğsüne yapıştırırsa kalp krizi geçirme riski olabilir hatta kalp damar hastalığı olmasa bile bant, sol göğüs üzerine yapıştırılmamalı. Genellikle tüysüz bir yere, sağ omuza yapıştırılmasını öneririz çünkü lokal emildiği için burada kalp damarlarında daralmaya neden oluyor. Buna bağlı olarak da kalp krizine yol açabilmektedir. Bunun için de yine kontakt dermatiti azaltabilmek için genellikle tüysüz sağ omuzdan flasterleri yapıştırabiliyoruz.

"Bir gün sağ omuza bir gün sol omuza"

Genellikle yer değiştirmek kaydıyla bir gün sağ omuza, diğer gün sol omuza, ertesi gün kalçaya olmak üzere flasterleri yapıştırabiliyoruz. Bir sakızla 2 miligram kadar nikotin verilir. Bir sigarada da yaklaşık 1,5 miligram nikotin var. Dolayısıyla nikotin sakızları özellikle sigara ihtiyacı çok olduğu zaman bunu gidermek için kullanılır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)