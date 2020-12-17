Nogay çayı nedir, faydaları nelerdir? Nogay çayı nasıl yapılır?

Kafkas çayı, Tatar çayı, Tibet çayı ya da Ayakşay olarak da bilinen Nogay çayı, çayın sütte pişirilmiş haline deniyor. Bu çay uzun yıllardan beri şifa niyetine içiliyor.

Yüzyıllardır sağlıklarını soğuk havalardan korumak aynı zamanda karın doyurmak için Kafkas ülkelerinde sıklıkla tercih edilen Nogay çayı, süt ile birlikte pişirilir.

Soğuk algınlığından korunmak, gribi önlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek için içilen Nogay çayı, bir çaydan çok daha fazlası...

İçine kuru ekmek doğranarak çorba üzere de içilebilir. Çorba olarak bilhassa kahvaltılarda tüketilir.

Nogay çayı, Nogay Türklerine has bir tanım ile hazırlanır. Adana Ceyhan’da ve civar ilçelerinde, köylerinde bilinir ve sık sık hazırlanır, şifasından faydalanılır. Bu yörede Bayram sofralarında kendine yer bulur.

Peki son günlerin en çok merak edilen çayı Nogay nasıl demlenir, faydaları nelerdir, işte detaylar..

NOGAY ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Nogay çayı, grip, nezle gibi kış hastalıklarının iyileşme sürecinde yardımcı olur.

Boğaz ağrılarını kısa süre içerisinde yok eder.

Kış aylarında ortaya çıkan öksürüğe engel olur.

Nogay çayının balgam söktürücü etkisi vardır.

Nefes darlığına iyi gelerek nefes alma probleminin önüne geçer. Solunum yolların da meydana gelen tıkanmaları açar.

Düzenli olarak tüketildiği taktirde vücudu bir çok hastalığa karşı korur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Nogay çayı diğer yandan, kuru cilde iyi gelir ve cildin nemlenmesine yardımcı olur.

Cilt rahatsızlıklarında faydalıdır. Cildin yaşlanmasını geciktirici özelliği vardır.

NOGAY ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Siyah çay, süt, karabiber, tuz, tereyağı ve tahin ile hazırlanır. Sütün pastörize süt yerine, kaynatılmış taze süt olması tercih edilir. Kaynamış sütün kaymağı da kullanılır.

Çorba üzere içilecekse içine bayat ekmek doğranır. Hamur kızartması ile de servis edilebilir. Sütün yağlı olması lezzetine lezzet kadar, süt yağsız işe bol ek tereyağı konur. Kimi köylerde, tahin ek etmeden de hazırlanmaktadır.

Tencerede tıpkı demlikte yapar gibi çay demlenir.

Ardından miktara göre süt ilave edilir ve çayı kaynatılır. Bir demlik çaya iki su bardağı süt gibi düşünülebilir.

Çay hafif kaynadığı zaman tencereye karabiber ve tuz eklenir. İyice kaynadığında ise başka bir tencereye süzülür.

Ayrı bir yere alınan çay, bir bardak ya da kasede servis edilebilir. Servis ederken çayın üzerine çok az tereyağı ya da kaymak koyulur.