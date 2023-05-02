Eğer nohut suyunu banyo yaparken kullanırsanız... Faydaları saymakla bitmeyen nohutun suyunu sakın dökmeyin. Zayıflamaya yardımcı olan nohut suyu, cilt için oldukça faydalı. Cildinde sorun olanların, fazla para harcamasına bu sayede gerek kalmayacak.

Sağlıklı bir bedene kavuşmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor.

Vücudunuza hangi besinlerin iyi geleceğini de bilmek önemli.

Bu besinlerden ilki nohut olabilir. Nohut, her bünyeye iyi gelir ve vücut için oldukça sağlıklıdır.

Nohutun çıkardığınız suyunu da sakın çöpe atmayın.

Çünkü nohut suyu en az nohut kladar faydalı ve çöpe atılmayacak kadar da değerli.

Nohut suyunun faydalarını listelememiz gerekirse;

Yaralarınızı iyileştirir. Bu nedenle kullanabilirsiniz.

Bel ve kas ağrılarına iyi gelir, sorunu ortadan kaldırır.

Sindirim sistemini düzenler.

Kısa zamanda yağ yakımına olanak sağlar ve zayıflatır.

Ödem ve şişkinlikleri giderir. Vücudu rahatlatır.

İç organları temizlemeye yardımcı olur.

Akne oluşumunu önler.

Cilde parlaklık verir ve lekeleri temizler.

Yukarıda nohut suyunun en önemli faydalarını saydık. Ancak bu kadarla sınırlı değil.Nohut suyu, cilt için bulunmaz bir nimet.

Nohut suyu ile maske yapabilirsiniz. Bu maskeyi yapmak için şu detayları takip edebilirsiniz: "Nohut suyunu, yulaf ezmesi veya kil ile karıştırarak bir maske yapabilirsiniz. Bu maskeyi yüzünüze uygulayarak 15-20 dakika bekletin ve sonra yıkayın. Bu, cildinizi arındırarak parlak ve sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olacaktır."

Cilt toniği: "Nohut suyunu cildinize tonik olarak uygulayabilirsiniz. Bir pamuk pedi nohut suyuna batırın ve cildinize uygulayın. Bu, cildinizi arındırarak gözenekleri temizler ve cilt tonunu eşitler."

Cilt temizleyici: "Nohut suyu, cildinizi temizleyerek sivilce ve diğer cilt problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. Nohut suyunu bir sprey şişesine koyun ve yüzünüze püskürtün. Birkaç dakika bekleyin ve sonra cildinizi yıkayın."

Banyoda kullanın: "Nohut suyunu, banyo suyuna ekleyerek cildinizin daha nemli ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz. Nohut suyu ayrıca cildinizi yenilemek ve yeniden canlandırmak için de kullanılabilir."