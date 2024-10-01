Numaralı gözlük alırken dikkat edilecekler Gözlük seçiminde dikkatli olmak ve bir göz doktorunun önerilerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Hem görme kalitenizi artıran hem de stilinize uygun bir gözlük seçebilmek için dikkat edilmesi gereken faktörleri sıraladık.

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Göz doktoruna gittiniz ve size bir numaralı bir gözlük verdi. Bundan sonra sıra nasıl bir gözlük seçmeniz gerektiğine geldi.

Hemen herkes, gözüne en uygun ve estetik olarak da yüzüne yakışacak gözlüğü bulmak ister.

Numaralarımız sabit ama yine de numaralı gözlük alırken nelere dikkat etmeliyiz.

Yeni gözlüğünüz hangi kullanım amacı seçimde büyük rol oynuyor. Numaralı gözlüğün yüzümüze uyumu, hafifliği, rahat taşınması kadar, rahatsızlığımıza uyumlu bir genişliğe sahip olması çok önemli.

Varsa eski gözlüğünüzde neleri sevmediğinizi de hatırlayama çalışın.

GÖZLÜK CAMININ GENİŞLİĞİ

Eğer uzağı göremiyorsanız (miyop) taktığınız gözlüğün camı görüş açısını kaplayacak yönde büyük, eğer yakını göremiyorsanız (hipermetrop), uzağa odaklandığınızda gözlüğünüz üzerinden bakmaya elverişli darlıkta olması gerekir.

GÖZLÜKTE SADELİK

Eğer gözlükte marka, logo, çerçevede metal ve kemik malzemenin birlikte kullanılması kullanırken sizi rahatsız edecekse bunlara dikkat etmek gerekir.

ÇERÇEVE RENGİ

Gözlüğün çerçevesinin rengi satın alırken siyah gibi görünebilir ancak gün ışığında koyu bir kahverengi ile karşılaşabilirsiniz. Bu da gözlük seçiminde önemli.

CAMIN İNCELTİLMESİ VE SİGORTASI

Gözlüğün camının inceltilmesi, sigorta yapılarak en az bir yıl içinde oluşacak sorunda yenisi ile değiştirilmesi gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalı.

NUMARALI GÖZLÜK SEÇİMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Numaralı gözlük seçimi, göz sağlığı ve görme kalitesi açısından oldukça önemli. İşte bazı nedenler şunlar:

Görme keskinliği: Doğru numara, net bir görme sağlamak için gereklidir. Yanlış numara, gözlerinizi daha fazla yormakla kalmaz, aynı zamanda baş ağrısı ve yorgunluğa da neden olabilir.

Göz sağlığı: Uzun süre yanlış numaralı gözlük kullanmak, göz sağlığını olumsuz etkileyebilir. Göz kasları sürekli gerilim altında kalır ve bu da zamanla göz yorgunluğuna yol açabilir.

Günlük yaşam kalitesi: Doğru numaralı gözlük, günlük aktivitelerde daha iyi görmeyi sağlar. Okuma, sürüş veya bilgisayar kullanımı gibi faaliyetlerde konforu artırır.

Göz hatalarının yönetimi: Presbiyopi, miyopi veya hipermetropi gibi göz bozukluklarının doğru yönetilmesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır.

Moda ve stil: Gözlük, sadece bir görme aracı değil, aynı zamanda bir aksesuar. Doğru seçim, hem görme hem de stil açısından kişiye hitap eder.

Duygusal etki: Net bir görüş, özgüveni artırabilir. Gözlüklerin doğru seçilmesi, bireyin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olabilir.

NUMARALI GÖZLÜK SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Numaralı gözlük seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör şunlardır:

Göz muayenesi:

İlk adım, bir göz doktoruna muayene olmaktır. Göz sağlığınızı kontrol ettirip doğru numarayı öğrenmek, en önemli adımdır.

Çerçeve seçimi:

Yüz Şekli: Yüz şeklinize uygun çerçeve seçmek, hem görünüm hem de konfor açısından önemlidir. Örneğin, oval yüzler için köşeli çerçeveler uygun olabilir.

Malzeme: Plastik, metal veya titanyum gibi farklı malzemeler arasında seçim yapabilirsiniz. Her malzemenin avantajları ve dezavantajları olduğu unutulmamalı.

Lens Tipi:

Tek odaklı lensler: Yakın veya uzak görme için kullanılır.

Çift odaklı lensler: Hem yakın hem de uzak görme için uygundur.

Progresif lensler: Farklı mesafelerde netlik sağlayan lenslerdir.

Lens Kaplamaları:

Yansıtma önleyici kaplama: Parlamayı azaltır.

Çizilmeye dayanıklı kaplama: Lenslerin ömrünü uzatır.

UV koruma: Gözlerinizi zararlı güneş ışınlarından korur.

Ağırlık ve Konfor:

Gözlüklerin hafif olması, uzun süreli kullanımda konfor sağlar. Çerçevenin yüzünüze tam oturduğundan emin olun.

Optik Merkezi:

Lenslerin optik merkezi, gözlerinize doğru oturmalı. Bu, görme kalitesini etkiler.

Fiyat ve Bütçe:

Kaliteli gözlükler, genellikle daha yüksek bir maliyetle gelir. Bu aşamada reçetenize Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) uyguladığı bir indirim olduğunu da hatırlatmakta yarar var.

Test Etme:

Gözlüğü satın almadan önce denemek, rahatlık ve görünüm açısından önemlidir.

Uzun Vadeli Kullanım:

Gözlüklerinizi ne amaçla kullanacağınızı düşünün. Gündelik yaşamda mı yoksa belirli aktiviteler için mi kullanılacak?

Çerçevenin yüzünüzle uyumu:

Çerçeve, kaşlar ya çerçevenin üst tarafının yukarısında ya da tam arkasında kalacak şekilde konumlandırılır. Bu konum en iyi görmeyi sağlar çünkü görmeniz çerçevenin veya gözlük camının kenarından dolayı engellenmez.