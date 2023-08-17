O belirtiler varsa müjde! Anne oluyorsunuz... İşte 7 günde hamilelik belirtisi! Hamilelik belirtileri her kadında büyük ölçüde aynıdır. Anne olmak isteyenler, aşağıda yer alan belirtileri vücutlarında gözlemleyerek, bebek sahip olup olmayacaklarını test edebilir.

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Hamilelik belirtileri bünyeden bünyeye farklılık gösterebilir ancak kadınların çoğunda büyük ölçüde aynıdır.

Bazı kadınlarda belirtiler hemen ortaya çıkarken bazılarında ise bu belirtilerin ortaya çıkma süresi gecikme gösterebilir.

Gebelik, cinsel birliktelik yaşandıktan sonra ortalama 10 ila 14 gün içerisinde ortaya çıkar.

Yumurtlama gerçekleştikten 5-6 gün sonra döllenmiş yumurta rahmin astarına girebilir. Bununla birlikte gebelik başlar ve vücutta birtakım semptomlar meydana gelir.

Peki, en basit gebelik belirtileri nelerdir? İşte detaylar!

En basit gebelik belirtilerine dair sıralama

1. Adet gecikmesi

Regl tarihiniz geldiği halde regl olmadıysanız, bu hamilelik için büyük bir belirti olabilir. Adet gecikmesi bilinen en belirgin gebelik belirtisidir.

2. Vajinal akıntıda artış

Vajinal akıntının artışı, hamileliğin ilk haftalarında görülen önemli belirtilerden birisidir.

Bunun sebebi ise gebeliğin başlamasıyla birlikte artış gösteren hormonlar olarak açıklanıyor.

3. Mide bulantısı ve devam eden kusma

Mide bulantısı, hamileliğin erken belirtilerinden biri olsa da ilk üç aylık dönemde, bazen daha uzun süren periyotlarda görülebilir. Bu durum sağlıklı bir hamilelik belirtisi olarak kabul edilir.

4. Bazı yiyeceklerden tiksinme durumu

Kokulara karşı hassasiyetin artması ve tat alma duyusunda meydana gelen değişimler, bazı yiyeceklerden tiksinmeye yol açabilir.

5. İştahın artması

Gebeliğin ilk üç ayında iştahın artması, yine mide bulantısı gibi sağlıklı bir hamileliğin habericisidir.

6. Göğüslerde hassasiyet

Hamileliğin erken dönemlerinde hormonal değişiklikler meydana gelir. Bu değişim, göğüslerde hassasiyete ve ağrıya neden olabilir.

Diğer nedenler ise;

Cilt sorunları

Tırnakların hızlı uzaması

Ağızda metalik tat

Uyku ve halsizlik hali olarak sıralanabilir.