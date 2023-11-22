Ocak 2024'te açılacak! Gölcük'e depreme dayanıklı hastane inşa ediliyor Kocaeli'ne bağlı Gölcük, yaşadığı büyük depremin sonrasında yaptığı binalarda depreme dayanıklılığı ön plana alıyor. Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, bu prensipler doğrultusunda bölgedeki vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor.

AA

Depreme dayanıklılığını artırmak için 256 deprem izolatörü ile inşa edilen ve tamamlanma çalışmaları hızla devam eden Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin Ocak 2024 tarihinde açılması planlanıyor.

Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin tamamlanma çalışmaları devam ediyor.

Hastane, 45 bin metrekare kapalı alana sahip.

272 yatak, 9 ameliyathane, 62 polikliniğin yer alacağı Gölcük Yeni Devlet Hastanesi’nin Ocak 2024 tarihinde hizmete açılması planlanıyor.

Gölcük’te yeni devlet hastanesinin yanı sıra birçok sağlık yatırımı daha hayata geçiriliyor.

Hastanenin üniteleri

Hastane tamamlandığında 28’i erişkin, 7’si yeni doğan olmak üzere toplam 32 yoğun bakım yatağı, 26 yataklı diyaliz ünitesi, 7 genel, 1 lokal ve 1 sezaryen olmak üzere toplam 9 ameliyathane, 71 poliklinik odası, 4 tek kişilik (SDL) konforlu doğum odası ve hiperbarik ünitesi gibi özellikli alanlar ile hastalara hizmet verecek.

Otoparkı olacak

Hastanede ayrıca 225’i kapalı 275’i açık olmak üzere toplam 500 araçlık otopark bulunacak.

Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı devam ediyor

Bu çerçevede yapımı devam eden Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi’nin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlandı. 9 hekimin çalışacağı, 674 metrekare alanlı sağlık merkezinin yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.

Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin inşa çalışmaları sürüyor

Temeli atılan 9 hekimin çalışacağı, 724 metrekare alanlı Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi’nin inşa çalışmaları ise hızla devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)