Ofis çalışanlarının sessiz sıkıntısı: Kas ve iskelet ağrıları Kas ve iskelet sistemi ağrılarının ofis çalışanlarını daha çok etkilediği ortaya çıktı. Bu konuda uzmanlar kas ve iskelet sistemi rahatsızlığının teşhis ve tedavi yöntemlerini sıralayarak ağrılardan korunmanın yollarını aktardı.

AA

Sıklıkla görülen kas ve iskelet sistemi ağrıları, bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.

Ofis çalışanları, uzun süreli bilgisayar kullanımına bağlı boyun ve sırt ağrısı şikayetiyle uzmanlara başvuruyor.

Kas-iskelet kaynaklı ağrının nedeni, yaşa, cinsiyete ve hastanın geçmiş ve mevcut özelliklerine göre değişiklik gösterebiliyor.

Omurga ağrıları birçok branşı ilgilendiriyor. Bu ağrıları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi, algoloji ve romatoloji uzmanları birlikte değerlendiriyor.

Uzun süreli bilgisayar kullanımı ağrıları tetikliyor

Genellikle ofis çalışanlarının, uzun süreli bilgisayar kullanımına bağlı boyun ve sırt ağrısıyla uzmanlardan yardım istiyor.

Bel ağrısı da en sık görülen omurga ağrıları arasında yer alıyor ve sıklıkla beden gücüyle çalışanlar ve uzun süre oturan yöneticilerde görülüyor.

Bel ağrısı iş gücü kaybı nedenleri arasında

Bel ağrısının iş gücü kaybı nedenleri arasında yer alıyor. Bel fıtığı, travma öyküsü, enfeksiyon, kanser ve romatizma gibi durumlarda da bel ağrıları görülüyor. Ve bu durumlarda mutlaka ileri görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerine başvurulması gerekiyor.

Eklem ağrılarının da sıklıkla görülen kas ve iskelet ağrıları arasında yer alıyor.

Romatizmal hastalıklarda el, ayaklar ve parmaklarda simetrik ağrılı şişlik görülüyor, kavrama ve yürümede güçlük yaşanıyor.

Diz bölgesinde sık görülüyor

Eklem ağrılarının en sık diz bölgesinde görülüyor.

Mekanik diz ağrısı, özellikle genç ve spor yapanlarda eklem içi menisküs veya ön-çapraz bağ gibi yapılardan kaynaklanırken, yaşlı ve obezlerde daha çok halk arasında "kireçlenme" olarak da bilinen osteoartrit nedenli oluyor.

Omuz ağrısı günlük pratiğimizde en sık gördüğümüz ikinci eklem ağrısı nedeni. Özellikle spor salonlarında aşırı yüklenilen eklemlerde ve diyabetik hastalarda gördüğümüz tendon yırtıkları önemli omuz ağrısı nedenlerinden.

Teşhis süreci

Ağrının teşhisinde ilk önce hastanın öyküsü dikkatle dinleniyor.

Fizik muayenede sadece ilgili bölgeyi değil, yansıyan ağrı olasılığı nedeniyle tüm omurgayı değerlendirmek gerekiyor. Kısa süreli hafif şiddetli ağrılarda tanısal testler istemeye gerek olmayabilir. Ancak hastada bir travmatik lezyon veya enfeksiyon veya romatizmal hastalık veya metabolik hastalık veya kanser metastaz şüphesi varsa daha ileri tetkik aşamasına geçiliyor. Burada rutin kan biyokimya testlerinin ve tam kan sayımının yanı sıra şüpheli duruma göre romatizmal testler veya ürik asit veya idrar tetkiki gibi testler istenebiliyor.

Ağrı geçmezse görüntüleme yöntemine başvuruluyor

Uzun süreli ve ağrı kesici kullanımı gibi basit yöntemlerle geçmeyen ağrılarda ise görüntüleme yöntemlerine başvuruluyor.

Tedavi yöntemleri

Kas ve iskelet ağrılarının tedavisinde gelişen teknolojiyle çeşitli tedaviler uygulanıyor.

Kuru iğneleme, eklem ve yumuşak doku enjeksiyonları, radyofrekans, ozon tedavileri, eklem-içi hyaluronik asit uygulamaları, anti-romatizmal tedaviler, gıda takviyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda tedavi yöntemi var.

Kas ve iskelet ağrılarından korunmanın yolları

Ofis çalışanlarının kas ve iskelet ağrılarından korunmak ve rahatlamak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirler:

Doğru duruş ve ergonomi: Masanın ve sandalyenin doğru yükselişi, bilgisayar ekranının göz seviyesinde olması gibi ergonomik amaçlar yaparak vücut pozisyonunu düzeltmeleri önemlidir.

Düzenli mola verme:

Uzun süre oturma yerine her saat başı mola kısa vermek, kasları rahatlatır ve kana bakılabilir.

Esnetme egzersizleri:

Ofiste otururken düzenli aralıklarla kol, boyun, sırt, sırt ve ağırlıklarda esnetme egzersizleri yapmak ağrıları hafifletebilir.

Ergonomik ekipmanlar:

Klavye, fare, monitör gibi ekipmanlar ergonomik büyümeye sahip olanlarla değiştirerek veya destek ürünlerini kullanmak faydalı olabilir.

Aktif yaşam tarzı:

İş dışında fiziksel gezintiler yaparak kasları azaltmak ve azaltmak, ağrıları özetlemek.

Stres yönetimi:

Stres kas geriliminden yararlanma. Düzenli olarak rahatlamayı azaltmak, stresi azaltmak ve ağrıları hafifletebilir.

Su tüketimi:

Yeterli su içme kaslarının ve bölümlerin iyi öğrenmeye yardımcı olabilir.

Doğru ayakkabı seçimi:

Ofiste rahat giysiler giymeyi, ayak ve sırt ağrılarını önleyebilir.

Profesyonel yardım:

Ağrılar devam ederse bir sağlık profesyoneli veya fizyoterapistten yardım almak önemli.

İyi beslenme:

Sağlıklı ve sağlıklı beslenme, vücudun gerekli besin maddelerini almasına yardımcı olur ve kasların fonksiyonlarını düzenler.

Ofis ömrünün bu giderlerini kas ve iskelet ağrılarını önleyebilir veya hafifletebilirler. Ancak, ciddi ağrılar veya rahatsızlıklar durumunda mutlaka bir sağlık uzmanına fayda sağlamalıdırlar.