Öksürüğe karşı doğal çözüm: Keten tohumu ve kekik çayı

Hem kuru öksürüğe hem de balgam çıkarmaya karşı etkili olabilen keten tohumu ve kekik çayı ile birlikte günlük hayatınızı etkileyen bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Soğuk günler genellikle sürekli bir öksürüğün eşlik ettiği bir boğaz ağrısı ile gelir. Kuru öksürük de normal öksürük de rahatsız edicidir ve günlük yaşamı etkiler.

Birçok tarif denediniz, ancak gerçekten işe yarayan bir şey bulamadınız mı? Zencefil, limon ve balın yanı sıra bu çayı deneyebilirsiniz. İçerdiği iki ana bileşen keten tohumu ve kekiktir.

Keten tohumu ve kekik çayı, ciğerlerinizde biriken mukusu azaltmaya ve dışarı atmanıza yardımcı olur. Bu çay sadece kuru veya tahriş edici öksürüklerde işe yaramıyor, aynı zamanda balgam çıkarmayı da sağlıyor.

ÖKSÜRÜĞE DOĞAL ÇARE

Keten tohumu boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olmasının yanı sıra öksürmede ve solunum sisteminden fazla mukusun atılmasında da etkili bir yardımcıdır.

Keten tohumları, özellikle rahatsız edici ve tahriş edici olabilen kuru öksürüğü yatıştırmak ve hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda solunum organlarını tahriş eden öksürük ve birikmiş mukus ile balgam çıkarmayı da uyarır.

Hem yatıştırıcı hem de balgam söktürücüdürler.

Ayrıca keten tohumu lif açısından zengindir, bu yüzden sindiriminize yardımcı olacaktır ve ayrıca omega 3 yağ asitleri ve manganez açısından da zengindir.

Kekik öksürük, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili tüm rahatsızlıkların giderilmesi de dahil olmak üzere uzun zamandır tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Antibakteriyel, antimikrobiyal, antifungal ve iltihap önleyici etkileri olduğu bilinmektedir.

Kekik öksürükten kurtulmanıza ve boğaz ağrısını hafifletmenize yardımcı olacaktır. Mükemmel bir balgam söktürücüdür. Ayrıca kekik yağı bakteri ve mantarlara karşı oldukça etkilidir. Kekik, öksürük şurubu ve damlalarında yaygın olarak bulunan bir bileşendir.

ÖKSÜRÜĞE KARŞI KETEN TOHUMU VE KEKİK ÇAYI TARİFİ

Boğaz ağrısı ve öksürüğe karşı keten tohumu ve kekik ayrı ayrı da kullanılabilir. Örneğin, sadece ıslatılmış keten tohumlarından yapılmış bir içecek içebilir veya kekik çayı yapabilirsiniz. Ancak karışımları çok iyi bir etki gösterecektir.

Malzemeler

- 3 yemek kaşığı keten tohumu

- 1 yemek kaşığı kuru kekik

Tarif

- 3 yemek kaşığı keten tohumuna yarım litre su dökün. Kaynatın ve yaklaşık 10 dakika kaynamasına izin verin.

- Daha sonra bir yemek kaşığı kuru kekik ekleyin, altını kapatın ve 20 dakika ağzı kapalı olarak bekletin.

- Çayı süzün. Günde birkaç kez için. Bu çayı her tüketimden önce biraz ısıtın, daima sıcak olması önemlidir.