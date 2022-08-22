Öksürük, boğazı tahriş etmesinin yanı sıra sürekli hale geldiğinde oldukça rahatsız edici bir duruma dönüşebilir. Ancak, evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle öksürüğü durdurmak mümkün...

İster gece ister gündüz ortaya çıksın öksürük rahatsız edicidir ve kronikleşirse günlük hayatı mahvedebilir. Öksürük hava yollarındaki tahrişten kaynaklanır. Akciğerleri korumak için balgamı boşaltmaya yardımcı olur.

Covid-19 gibi viral bir enfeksiyondan veya alerji veya astım gibi farklı sağlık sorunlarından kaynaklanabilir. Bazı kuru öksürükler kirlilik gibi dış saldırganlıklara bağlı olarak tahrişe bağlıdır.

Yüzde 100 doğal ilaçlar, öksürük nöbetlerini yatıştırmanıza, boğaz tahrişini önlemenize ve bazen antibiyotik almaktan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Öksürük türleri

Islak öksürük, vücudunuzun mukusu tahliye etme şeklidir. Mukustan mümkün olduğunca çabuk kurtulmak, öksürüğün kendisinden kurtulmak demektir. Sürekli hale gelen öksürük boğazınızı tahriş ederse, öksürüğün geldiğini hissettiğiniz anda tekrar tekrar öksürün ve sonra balgam çıkışını sağlayın. Hızlı öksürük, hava yollarındaki mukusun yükselmesine yardımcı olur ve güçlü öksürük onu tahliye etmeye yardımcı olur.

Kuru öksürükte ise çözüm boğazı koruyucu bir tabaka ile kaplamak ve tahrişi hafifletmektir.

Öksürüğü hafifletmek için 10 doğal ilaç

Hem kuru öksürükleri hem de ıslak öksürükleri yatıştırmak için 10 doğal ve ev yapımı tedaviyi sizin için listeledik.

Limon suyu, acı biber ve baldan yapılan şurup

Limon suyunu biraz bal ile karıştırın, bir tutam acı biber ekleyin ve için. Bal, boğazı koruyucu bir tabaka ile kaplayarak tahriş olmuş dokuları yatıştırırken, limon suyu iltihabı iyileştirir. Acı biber ise etkilenen bölgeye kan akışını arttırır, böylece iyileşmeyi hızlandırır.

Soğan ve baldan yapılan ev yapımı şurup

6 adet orta boy soğanı alın, soyun ve çok küçük parçalar halinde kesin. Bir kasede soğanları bir çay kaşığı bal ile karıştırın. Bu karışımı kısık ateşte ısıtın. Örtün ve 2 saat kısık ateşte pişirin. Karışımı süzdükten sonra bir cam kavanoza koyun. Öksürük durumunda, her 2 veya 3 saatte bir bu şuruptan 1 yemek kaşığı alın. Balın yatıştırıcı ve antiseptik bir etkisi vardır. Soğan ise kükürt içeriğiyle öksürüğe yardımcı olur.

Taze kekik

Balgam söktürücü olmasının yanı sıra, kekik solunum yollarını sakinleştiren maddeler içerir. Bir bardak sıcak suya 2 yemek kaşığı taze kekik (veya 1 kaşık kuru kekik) koyun. Demlenmesi için bekleyin, süzün ve isteğinize göre bal ekleyerek için.

Meyankökü bazlı bitki çayı

Bir bardak ılık suda 45 damla meyan kökü tentürünü seyreltin ve bu preparatı küçük yudumlarla için. Meyan kökü balgamı hafifletir ve bronşiyal spazmları hafifletir. Dikkat, meyan kökünü birkaç haftadan fazla almayın, çünkü tansiyonun yükselmesine neden olabilir.

Yeşil çay ve limon suyu

Doğal bir ilaç istiyorsanız, bir miktar limon suyu ile yeşil çay tercih edebilirsiniz. Bu içecek, genel olarak sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur. Yeşil çayın EGCG gibi güçlü antioksidanlar içermesi ek bir avantajdır. Limon C vitamini ve biyoflavonoidler sağlar.

Tarçın

Tarçın, öksürüğe karşı oldukça etkilidir, öksürük nöbetlerini yatıştırır ve boğazı rahatlatır. Tarçın çubuklarını suda yaklaşık 2 dakika kaynatın, soğumaya bırakın ve ardından limon suyu ekleyerek için.

Soğan ve kekik şurubu

Geceleri sizi rahatsız eden öksürük nöbetleri yaşıyorsanız bu şurubu deneyebilirsiniz. Bir tencerede 2 su bardağı su, 1 adet soyulmuş ve rendelenmiş beyaz soğan, 3 yemek kaşığı bal, 2 çay kaşığı sıkılmış limon suyu, 1 çay kaşığı ezilmiş kekik yaprağını karıştırın. Karışımı 40 dakika ısıtın, küçük kabarcıklar ortaya çıkmalıdır. Süzün ve soğumaya bırakın. Bu şurubu ağzı kapanan bir cam kavanoza dökün. Oda sıcaklığında saklayın. Öksürük nöbeti başlar başlamaz, çok hızlı bir şekilde durdurmak için bir yudum alın.

Siyah turp suyu

Siyah turp suyu çok az bilinir, ancak etkinliği kronik öksürük ve yorgunluk durumlarında dikkat çekicidir. Kükürt açısından zengindir, kuru veya ıslak öksürük için çok faydalıdır. Astım, akut bronşit ve boğmaca ile ilişkili öksürükler için de idealdir. Tadını iyileştirmek için biraz limon ve zencefil ekleyebilirsiniz.

Propolis

Propolis, solunum sistemi üzerinde doğal bir antibiyotik görevi görür. Bu arı ürünü, iltihap önleyici, antimikrobiyal, antiviral ve mantar önleyicidir. Solunum sorunları ile ilgili tüm öksürükler için uygundur. Propolis, doğrudan ağız içine bir sprey olarak, kapsül olarak ve pastil olarak kullanılabilir. Veya propolis bazlı şurup satın alabilirsiniz. Gıda ile karıştırmak için kuru halde de satın alabilirsiniz.

Propolis, hem tedavi edici hem de koruyucu olarak kullanılır. Arı ürünlerine alerji durumunda ve 36 aydan küçük çocuklarda kullanmayın.

Sarımsaklı sıcak süt

Balgam söktürücü etkisi sayesinde bu ilaç özellikle bronşit, boğmaca gibi solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde etkilidir. Hazırlamak için 4 diş sarımsağı soyun. Bir tencereye 1 litre sütü koyun. Sarımsakları sütün içinde ısıtın. Süt kaynamaya başlayınca ısıyı kesin, ardından sarımsağı 5 dakika demlenmeye bırakın. Bu sarımsaklı sütü ısıttıktan sonra günde 2 ila 3 bardak içebilirsiniz. Bu ilacı buzdolabında 2 günden fazla saklamayın.