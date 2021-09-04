Öksürük, nefes darlığı, tıkanıklık: Krup hastalığı ve belirtileri

Koronavirüs belirtileri ile benzerliği nedeniyle endişe yaratan krup hastalığı nedir ve nasıl anlaşılır merak ediliyor. İşte krup hastalığına dair bilmeniz gerekenler...

Koronavirüs telaşı ile hastaneye başvuran vatandaşların testleri negatif çıksa da değerlendirilmesi gereken bir seçenek daha bulunuyor: Krup hastalığı...

Son zamanlarda vaka sayılarında artış görülen krup, belirtileri nedeniyle koronavirüs ile benzerlik gösteriyor.

Sonbahar ve kış aylarında daha yoğun yaşanan krup hastalığı, solunum ses sisteminin baskın olarak ses tellerini ve nefes borusunu etkileyen virüslerin neden olduğu pediatrik bir hastalıktır.

Peki krup hastalığı nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

KRUP HASTALIĞI NEDİR?

Krup, boğazdan başlayarak gırtlağa, ana soluk borusuna ve daha sonra alt solunum yollarına doğru ilerleyen viral enfeksiyonlardır. Tıkanıklık bu bölgelerdeki şişlik ve aşırı balgam yapımı ile kendisini gösterir.

Sıklıkla 6 ay ile 3 yaş arasında çocuklarda ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla görülen krup sendromu çocuklarda havlar tarzda öksürük, ses kısıklığı, nefes alırken ıslık sesine benzer ses çıkarma ve nefes darlığı ile kendini gösteren acil teşhis ve tedavi gerektiren bir tablodur.

Krup bulaşıcıdır ve genellikle enfekte olmuş çocuklar tarafından hapşırılma veya öksürüklü hava yoluyla bulaşan damlacıklar tarafından yayılır.

KRUP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Nefes alıp vermede zorluk,

Ses kısıklığı,

Burun akıntısı ve ateş,

Hırıltılı nefes,

Havlar şekilde öksürük,

Öksürürken ağrı hissetme,

Solunum yollarında şişlik,

Geceleri meydana gelen nöbetler,

Yutkunmada güçlük

KRUP TEDAVİSİ

Çoğu krup vakası, çabuk geçer ve genel olarak 3-7 gün sürdüğü bilinir.

Çoğu zaman hafif geçirilebilen ve evde tedavisi mümkün olan krup hastalığının süresi boyunca bol miktarda su tüketilmelidir.

Aynı zamanda bol sıvı alımı sağlanması; ıhlamur, nane, ada çayı, papatya çayı gibi sıvılar tüketilmesi uygun olacaktır.

Nemli ve hafif serin ortamlarda yatılması tavsiye edilir.