Okul çantası doğru kullanılmazsa çocuğunuzun kabusu olabilir

Uzmanlara göre rengarenk görünümleri ile birbirinden sevimli olan okul çantaları, öğrencilerin yaşamını sanılandan daha fazla etkileyebiliyor.
Yapılan hatalar çocukların omurga sağlığını tehdit ediyor, ciddi kas-iskelet sistemi sorunlarına yol açabiliyor.
Çocukluk çağı döneminde uygunsuz çanta kullanımı, bel, boyun, sırt, omuz ağrısı, kol ve bacaklarda güçsüzlük, skolyoz, kamburluk olarak bilinen kifoz gibi çeşitli kas-iskelet sistemi sorunları yaşanabiliyor.
SORUNLAR HASTANEYE YANSIYOR
Yapılan araştırmalara göre uzmanlar, hastalarda yanlış sırt çantası kullanımıyla sık sık karşılaşıyor.
Sadece çanta kullanımı değil, ders çalışma esnasında ortaya çıkan duruş bozuklukları da sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
UZMANLARIN ÖNERİLERİ
Hem okul çantası hem de ders çalışırken doğru oturuş pozisyonu için uzmanların önerileri şunlar:
-Doğru sandalye seçin. Sandalye, çocuğun alt sırt ve bel bölgesini mutlaka desteklemeli.
-Oturuş esnasında omurganın mutlaka dik pozisyonda, başın hafif öne eğik şekilde olması gerekir.
-Çalışma sırasında üst kol ve omuz bölgesi rahat, dirseklerin 90 derece bükük pozisyonda olması önemli.
-Sırt çantasının ağırlığının çocuğun kilosunun yüzde 10'unu geçmemesi gerek.
-Çanta uzunluğu çocuğun boyuyla doğru orantılı olmalı.
-Çantayı tek omuza takma veya çapraz kullanımdan kaçınılmalı.
-Omuz askılarının eşit uzunluğa ve dolgu malzemesine sahip olması önemli.
-Kalça bölgesine kadar sarkan sırt çantaları önerilmiyor.
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