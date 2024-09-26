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Okul çantası doğru kullanılmazsa çocuğunuzun kabusu olabilir

Okul çantası doğru kullanılmazsa çocuğunuzun kabusu olabilir Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci okul çantalarını sırtlarına alarak ya da ellerinde taşıyarak okullarına gidiyor. Bu çantaların içi de epey dolu oluyor. Peki bu ağır çantalar çocuğunuzun kemik yapısına nasıl etki ediyor?