Olestra nedir? Kansere yol açan Olestra hangi gıdalarda bulunur?

Uzmanlar, hazır gıdalarda bulunan Olestra maddesinin kanser, obezite gibi hastalıklara yol açtığı konusunda uyarıyor.. Peki olestra nedir, hangi gıdalarda bulunur?

Olestra sentetik yağ molekülü olup TG (Trigliserit) Yağ molekül yapısının tersine yağ asitleri, Glkoz yerine, Sükroz molekülüne bağlamaktadır.

Olestra yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup kızartma yağı olarak kullanılmaktadır. Özellikle patates cips üretiminde bolca kullanılmaktadır.

Uzmanlar, olestra tüketmenin kanser, obezite, damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açtığı konusunda vatandaşları uyardı.

Olestra hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, olestra nedir, hangi gıdalarda bulunur? sorusunu araştırıyor.

OLESTRA NEDİR?

Ürünlere kalori eklemeyen yağ yerine kullanılan bir madde olan Olestra, patates cipsi gibi yüksek yağlı yiyeceklerin hazırlanmasında, böylece yağ içeriklerinin düşürülmesinde veya ortadan kaldırılmasında kullanılıyor.

Olestranın lezzet, görünüş, dayanıklılık ve ısı bakımından diğer normal yağlara benzetilerek yağ asidi bazlı sükroz ekstraksiyonundan oluşmuş, yağ yerine, özellikle yağsız ürün ve kızartmalarda kullanılan enerji değeri olmayan sentetik bir maddedir.

Olestra, yanlışlıkla 1968’de Procter ve F. Mattson ve R. Volpenhein tarafından keşfedildi.

1996 yılında Olestra, önceden hazır yiyecek tüketime hazır atıştırmalıkların yerine, yağların ve yağların yerine kullanılmak üzere Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onaylandı.

İnsan vücudundan emilmeden atılan Olestra, A,D,E ve K vitaminleri ve karotenoid gibi besin maddelerini bağlayarak bağırsaktan emilmelerini azaltmaktadır. Bu maddelerin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Bu nedenle olestra içeren besinlerden uzak durmak gereklidir.

Sağlıklı yağlardan yeterli miktarlarda tüketmek hem yağda eriyen vitaminlerin emilebilmesi hem de sağlıklı bir vücut için çok önemlidir.

OLESTRA İÇEREN GIDALAR HANGİLERİ?

Yağ oranı düşük lezzetli yiyeceklere olestra diye bir madde eklendiğini belirten uzmanlar, olestranın kanser, obezite gibi önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu söyledi.

Olestra patates cipsi, baharatlı çerezler, krakerler ve birçok hazır gıdada bulunuyor.