Oluk oluk kan yapıyor! Her gün suyunu için, hematolojiyi unutun... Kansızlık yani anemi probleminden kurtulmak isteyenlerin her gün mutlaka 1 bardak içmesi gerekiyor.

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Kan, oksijeni (O2) akciğerlerden dokulara taşır. Yetişkin bir insanın kan hacmi tüm vücut ağırlığının 1/12'sine denktir. Yani, 70 kg ağırlığındaki bir insanda 5-6 litre kan bulunur.

Kansızlık ya da anemi, vücutta yeterli kan hücresi bulunmadığı zaman ortaya çıkan bir durumdur.

Kansızlık tedavi edilmezse vücut, “hipoksi” denilen oksijen yetersizliği sorununu yaşar ve dokulara gitmesi gereken oksijen gidemediği için bütün organlar zorlanmaya başlar.

Baş dönmesi, mide bulantısı, kulak çınlaması, yorgunluk, baygınlık ve ilerleyen hastalıklar görülebilir. Bu nedenle kansızlığı tedavi etmek gerekir.

Kansızlık tedavisi için doktorunuzun izleyeceği yolun yanı sıra beslenme düzeni de önem arz eder.

Kan yapıcı gıdalarla beslenmek, anemiden kurtulmayı sağlayabilir. Bu noktada her gün 1 bardak içeceğinizi bu sebze suyu, kanınızı yükseltecek.

Kan yapan sebze suyu

Kırmızı pancarın faydalarından en önemlisi kansızlık ve demir eksikliği sorunlarının çözümüne destek olmasıdır.

Alyuvar düzeyini artırdığı gözlemlenen pancar suyunun kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getiriyor.

Günde 1 çay bardağı içilen pancar suyu, kansızlığı tedavi ediyor.