Omicron (Nu) varyantı nedir, belirtileri nelerdir? 32 kez mutasyona uğradı!

İlk kez Güney Afrika'da tespit edilen Omicron varyantı (Nu), DSÖ tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen 5. varyant oldu. Peki Omicron (Nu) varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla yayılan Omicron varyantı bir diğer adıyla Nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Koronavirüs salgınının bugüne kadar tespit edilen ''en çok mutasyona uğramış varyantı'' olarak bilinen Nu varyantı, hem yetkilileri hem de bilim insanlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Türkiye dahil çok sayıda ülke, Afrika'nın güneyi için peş peşe uçuş iptalleri açıklarken, tıpkı pandeminin başında olduğu gibi bazı önemli etkinliklerin ertelendiği haberleri de geldi. Ancak uzmanlar varyantın çoktan dünyaya yayılmış olabileceğinden endişe ediyor.

Şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturya ve Avusturalya'da tespit edilen Omicron varyantı, henüz Türkiye'de görülmedi.

Peki Omicron (Nu) varyantı nedir, belirtileri nelerdir? İşte Nu (Omicron) varyantı hakkında merak edilenler...

OMİCRON (NU) VARYANTI NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüs varyantı B.1.1.529'u 'endişe verici tür' olarak sınıflandırdı ve varyanta Yunan alfabesinin 15. harfi olan 'Omicron' adını verdi.

Uzmanlar bu varyant içerisinde tam 32 farklı mutasyon tespit edildiğini açıklarken, bu virüsün koronavirüs aşılarına karşı daha dirençli olabileceğini duyurdu.

OMİCRON BELİRTİLERİ NELER?

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen Güney Afrika Doktorlar Birliği'nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, hastalığın getirdiği belirtileri ve etkilerini kamuoyuna açıkladı.

İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, belirtilerin diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, ''Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir.'' dedi.

''KOKU VE TAT ALMADA SIKINTI YOK AMA…''

18 Kasım'da aşırı yorgunluk gösteren ve diğer semptomları da gösteren dört kişilik bir aileye baktıktan sonra Güney Afrika Aşı Danışma Komitesi'ne bilgi veren Coetzee, ''Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı ve daha hafif geçiyordu. Aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı.'' dedi.

Şimdiye kadar, testi pozitif çıkan ve çoğunlukla genç erkekler olmak üzere yeni varyantın semptomlarını gösteren 20’yi aşkın hastası olduğunu belirtti.

Coetzee, hastaların yaklaşık yarısının aşısız olduğunu söyledi. Bununla birlikte enfekte olanlardan hiçbiri koku veya tat alma duyusunu kaybetmediğini aktardı.

Coetzee, "Bir veya iki gün boyunca kas ağrısı ve yorgunluk hissediliyor. Şimdiye kadar enfekte olanların tat ve koku kaybı yaşamadıklarını tespit ettik. Bazılarının hafif öksürük, bazılarının hiçbir semptomu yoktu. Enfekte olanlardan bazıları şu anda evde tedavi ediliyor.'' diye konuştu.

6 yaşındaki bir kızın semptomlarının ve durumunun çok değişik olduğunu aktaran Coetzee, ''Küçük hastamın ateşi çok yüksekti ve bir dakika içindeki nabzı da çok hızlıydı. Hastaneye kaldırmalı mı diye düşündüm fakat beklemeye karar verdim ve iki gün sonra tekrar baktığımda daha iyi olduğunu gördüm.'' dedi.

Hastalarının önceden bir sağlık sorunu olmadığını ve durumlarının iyi olduğunu söylerken, ''Şeker hastası ya da kalp hastaları için ya da aşı olmayanlar ve yaşlılar için bu hastalığın etkileri çok daha farklı olabilir.'' ifadesini kullandı.