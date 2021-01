Onam formu nedir? Koronavirüs aşısı Onam formu ne işe yarar, zorunlu mu?

Birkaç gün içinde uygulamaların başlaması beklenen koronavirüs aşısı için hastaların rızasını almak için ONAM formu imzalatılacağı öğrenildi. Peki ONAM formu nedir, zorunlu mu?

Çin’den anlaşma sonucu getirilen 3 milyon dozluk ilk parti aşıların hazırlıkları hızla devam ederken kısa süre içinde planlanan tarihlerde aşılar yapılmaya başlanacak.

Öte yandan aşı yapıalcak olanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Peki ONAM formu nedir, hastalar neyi imzalayacak, ONAM formu zorunlu mu? İşte merak edilen detaylar..

ONAM FORMU NEDİR?

Hekim tarafından hasta için ortaya konulan teşhis, tedavi yöntemleri ve bunlarla ilgili riskler aydınlatılmış onam formu ile karşı tarafa bildirilir. Bu form, bir nevi hastanın bilgi eksikliğinin giderilmesi ve tedavi süreci ile alakalı rızasının alınması için hazırlanır.

Her branş için ayrı nitelikte olup, bir branştaki her somut olay birbirinden farklı sonuçlar doğurabileceği için her tıbbi müdahale için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, hastaların sadece kendilerine yapılacak olan tıbbi müdahalelere rıza göstermiş olduğudur.

Aydınlatılmış onam formu, bir nevi hastanın kişisel varlığına yapılacak müdahaleyi hukuka uygun hale getirme işlevini görmekte ve hastanın kendisine yapılacak olan müdahaleler konusunda tatmin edici bilgiye ulaşmasını sağlamaktadır.

AŞI ONAM FORMU NEDİR, ZORUNLU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı onam formunun zorunluluğuna dair henüz resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte, yeni tip koronavirüs aşısı yaptırmak isteyenler için aşı onam formunun imzalanmasının zorunlu olacağı belirtiliyor.

Vatandaşlar ise onam formu nedir, ne anlama geliyor sorularını araştırmaya başladı. Peki onam formunu imzalamak zorunlu mu, onam formu ne işe yarar?

Aşı yapılanlara “hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasına alma” amacı taşıyan ONAM formu imzalatılacak.

Rutin olarak yapılan 13 aşıda alınmayan bu belgenin, salgın döneminde acil aşılama kararı alınması ve bu aşıların henüz ruhsat almamaları nedeniyle sorumluluğun vatandaşla paylaşılması için gerektiği öğrenildi.