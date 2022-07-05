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    Önyargılar rafa! Deniz yosununun inanılmaz faydaları...

    Denizlerin olmazsa olmazı yosun, çoğu kişiyi iğrendirse de faydalarına bakıldığında göz kamaştırıyor. İşte yosunun inanamayacağınız yararları ve kullanım alanları...
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:34
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    Önyargılar rafa! Deniz yosununun inanılmaz faydaları...

    Deniz yosunsuz, yosun denizsiz olmaz...

    Kimisi yakınından bile geçmesinden hoşlanmaz, kimisi ise çeşitli tarifler bile yapar.

    Deniz Yosunu, bitkisi bir diğer ismi ile moss, deniz diplerinin yanı sıra suların yüzünde, nemli olan ağaçların gövde kısımlarında ve kaya aralarında yaşar.

    Tıpta, eczacılıkta ve sanayide de kullanılan yosunlar bazı uzak doğu ülkelerinde yiyecek olarak da tüketilmektedir.

    Gıda olarak tüketilebilir ve kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir.

    Faydaları genellikle göz ardı edilen deniz yosununu birlikte inceleyelim...

    Deniz yosununun 7 faydası

    • Yosun saçların daha güçlü olması için yararlı bir bitkidir. Bunun için saçları yosun ile yıkamak gerekir.

    • İyot bakımından oldukça zengin olan yosun, trioid bezlerinin çalışmasını sağlar.

    • Yosunun zayıflatma özelliği bilinmektedir. Yosun zayıflanması istenilen yerlere sürülür.

    • Yosunun selülit giderici özelliği de bulunmaktadır. Bunun için selülit olan bölgeye sürülmesi gerekmektedir.

    • Yosunun cilt bakımındaki bir başka özelliği ise çok iyi bir cilt maskesi olmasıdır. Yosunu normal maske gibi kullanabilirsiniz.

    • Yosunun haşlanarak tüketilmesi bağırsakta oluşan kurtların dökülmesine katkı sağlar.

    • Yosun çayı mide sağlığı için birebirdir. Mide asidini dengeler. Besinlerin öğütülmesi için mide kasını güçlendirir. Ayrıca reflü ve ülser gibi hastalıkları önler.

    Önyargılar rafa! Deniz yosununun inanılmaz faydaları... #1


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