Önyargılar rafa! Deniz yosununun inanılmaz faydaları...

Denizlerin olmazsa olmazı yosun, çoğu kişiyi iğrendirse de faydalarına bakıldığında göz kamaştırıyor. İşte yosunun inanamayacağınız yararları ve kullanım alanları...

Deniz yosunsuz, yosun denizsiz olmaz...

Kimisi yakınından bile geçmesinden hoşlanmaz, kimisi ise çeşitli tarifler bile yapar.

Deniz Yosunu, bitkisi bir diğer ismi ile moss, deniz diplerinin yanı sıra suların yüzünde, nemli olan ağaçların gövde kısımlarında ve kaya aralarında yaşar.

Tıpta, eczacılıkta ve sanayide de kullanılan yosunlar bazı uzak doğu ülkelerinde yiyecek olarak da tüketilmektedir.

Gıda olarak tüketilebilir ve kurutulmuş olmasına dikkat edilmelidir.

Faydaları genellikle göz ardı edilen deniz yosununu birlikte inceleyelim...

Deniz yosununun 7 faydası