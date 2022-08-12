Organlarının bir bölümünü alan kansere yenilmeyen kadın, sağlığına kavuştu

7 ay boyunca kanserle mücadele eden Duygu Özbaşar’ın rahmi, yumurtalıkları bağırsaklarının bir bölümü, safrakesesi ile dalağı alındı.mÖzbaşar, uzun tedavilerin ardından kanseri yendi.

40 yaşındaki Duygu Özbaşar, Aralık 2021’de yaşadığı karın şişliği şikayeti uzun süre geçmeyince başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi.

20 Aralık’ta onkoloji merkezinde yatan Özbaşar, 2 gün sonra yumurtalık kanserinin karın zarına yayılması nedeniyle ameliyata alındı. 8 saat süren ameliyatta Özbaşar’ın, rahim ve yumurtalıklarının yanı sıra safrakesesi, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alındı, karın zarı temizlendi, HİPEK denilen sıcak kemoterapi uygulandı.

İHA’nın haberine göre; kesilmiş bağırsağının ağzı dışarı alınıp torba takılmış halde 7 ay geçiren Özbaşar, kısa bir süre sonra kemoterapi sürecine girdi. 6 kür kemoterapi alan Özbaşar’a 13 Haziran’da PET çekildi. Tüm vücutta kanser taraması yapan bu tetkikten “zafer” müjdesini alan Özbaşar 20 Haziran’da tekrar ameliyat masasına yattı, bağırsağı tekrar vücut içine alındı.

“1 buçuk ay tavana bakarak yaşadım, bağırsağım dışarıdaydı”

Kansere karşı mücadelesinde çok zor süreçleri hastalığı yeneceğine dair inanç ve telkinlerle atlattığını ve mutlu sona ulaştığını söyleyen Özbaşar, şu açıklamalarda bulundu:

“7 ay önce karın şişliği şikayetlerim başlamıştı. Soda içiyorum, geçmiyordu. Bastırınca acı veriyordu. Kent Hastanesi’ne başvurduk ve yapılan tetkiklerde doktorum sol yumurtalığımın bitmiş olduğunu belirtip rahim kanserinden de şüphelendiğini söyledi. Her şey ameliyatta karnım açılınca daha net ortaya çıkacaktı. Çıktı da. Ameliyat ve sıcak kemoterapi tedavimin ilk adımıydı. Sonrasında 1 buçuk ay tavana bakarak yaşadım, bağırsağım dışarıdaydı.

“İnsan kendine konduramıyor, ben de konduramadım”

Kemoterapilerden sonra ağrılarım da oldu saçlarım da döküldü. Tanı koyulduğunda büyük bir şok yaşamıştım, devamındaki süreç de ağırdı, zordu. İnsan kendine konduramıyor, ben de konduramadım ama bir kez bile neden benim başıma geldi demedim.

“Kanseri yenen hastaları internette araştırıp önerilerine kulak verdim”

Güçlü olmanın, kendini değerli hissetmenin önemine inandım. Kanseri yenen hastaları internette araştırıp önerilerine kulak verdim. 21 gün kuralı uyguladım. Bu kural da, 21 gün boyunca her gün ben iyiyim, ben değerliyim, hayatımda ne yaşadımsa hepsi geride kaldı. Bundan böyle beni iyi hissettirecek olan olayları, durumları ve insanları kendime çekiyorum ve hepsini şefkatle hayatıma kabul ediyorum. Bu sözleri tekrarladım. Bu bana çok iyi geldi. Eminim herkese de iyi gelecektir. PET tetkikim temiz çıktı, tedavilerim bitti. Daha ne isteyebilirim ki. Kelimelerle anlatılamayacak bir sevinç yaşadım. Allah tüm hastalara bu sevinci yaşatsın.”