Oruç sonrası baş ağrısını geçiren karışım! 1 bardak içen kurtuluyor... Uzun süre aç ve susuz kalınmasının ardından görülen baş ağrısı, iftarla birlikte daha da şiddetleniyor. İftar sonrası baş ağrısı nasıl geçer diyenler ise bu karışımla kendine geliyor.

Açlık ve susuzluk, baş ağrısına davetiye çıkartan bir durumdur. Ramazan ayında oruç vesilesiyle uzun süre midenin boş kalması, belli bir saatten sonra şiddetli ağrı ataklarına yol açabilir. İftar sonrası geçmesi beklenen baş ağrısı, daha da artış gösterdiğinde ilaç içmek istemeyenler alternatif yollara başvuruyor. Baş ağrısı nasıl geçer sorusuna ilaçsız bir yanıt arayanlar, ağrı geçiren karışım tarifleriyle sağlığına kavuşuyor. Ağrıya iyi gelen bitkilerden biri nanedir. Naneli karışımlar, ağrıyı hafifletmeye yarayabilir. Peki, oruçtan kaynaklı baş ağrısına ne iyi gelir? İftar sonrası ağrıyı ne keser? İşte doğal ağrı kesici nane karışımları... İster nane çayı Nane çayı baş ağrısına iyi gelmektedir. İçerdiği anti inflamatuar özellikleri sinirlerin yatışmasına yardımcı olup, baş ağrısının geçmesine destek olmaktadır. İster nane yağı Nane yağı, migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. İçeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.