Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte, bazı sorular yeniden gündem oldu. Bu soruların başında ise çiftlerin aklını karıştıran, "Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?" yer alıyor. Peki, Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşılamamıza çok az bir süre kaldı. Sofraların berekinin arttırdığı bu ay, kalpleri de sıcak yapıyor.

Uzun ve geniş sofralarda toplanan kalabalıklar, Ramazan sayesinde bir arada olmanın önemini anlıyor.

Yardımların arttığı bu ayda Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na ulaşmak için de gün sayıyor.

Oldukça değerli bir ay olan Ramazan'da bazı kurallar var. Bu kurallara uymak ve orucu riske atmamak gerekiyor.

Oruç tutarken kafaları karıştıran bazı sorular da var. Bunlardan birisi ise cinsel ilişki konusu...

Çiftler Ramazan ayı gelmeden, "Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi? İşte yanıtı...

Oruçluyken cinsel ilişkiye girilir mi?

Oruçlu olan kimse orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır.

Ramazanda oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Ramazan'da cinsel ilişki nasıl olmalı?

Oruç, imsak (fecr-i sâdık) vaktinden güneşin batımına kadarki süre içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden, ibadet niyetiyle uzak durmaktır. Yani oruç gündüz tutulur. Ramazan geceleri için yeme, içme ve cinsel ilişki yasağı söz konusu değildir.

Dolayısıyla iftar ile imsak arasında yemek, içmek ve eşlerin cinsel ilişkide bulunmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.” (Bakara, 2/187).

Cünüplüyken oruç tutulur mu?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez.

Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372).