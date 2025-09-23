Osmaniye'de hastanın akciğerine kaçan sarımsak, operasyonla çıkarıldı

Osmaniye’de yaşayan 70 yaşındaki A.S., evinde yemek yediği sırada nefes borusuna sarımsak kaçınca nefes almakta zorlandı. Yakınları tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülen hastanın yapılan görüntülemesinde, sarımsağın sol akciğerine kadar indiği belirlendi.

BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hüsamettin Sazlıdere tarafından gerçekleştirilen operasyonla yaklaşık 1,5 santimetrelik sarımsak çıkarıldı. Nefes almakta güçlük çeken A.S., kısa sürede sağlığına kavuştu.

FARKLI BİR YÖNTEM KULLANILDI

Dr. Sazlıdere, işlemin genel anestezi uygulanmadan yapıldığını belirtti. Normalde böbrek taşlarını çıkarmada kullanılan “üreter kateteri basketi” ile yabancı cismin bronşlardan çıkarıldığını aktaran Sazlıdere, şu ifadeleri kullandı: