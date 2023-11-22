Osmanlı padişahlarının ilacı! Şifa niyetine bakın hangi karışımı içiyorlarmış... Vücutta mikrop bırakmıyor Osmanlı padişahları, sağlıklı kalabilmek için o şerbeti sıklıkla içerken, ismini duyan ise şaşırıyor. Tuhaf bir söyleme sahip olan bu şerbet, adeta mikropsavar...

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Osmanlı zamanından bugüne gelen birçok şifalı karışım var...

Bu karışımların arasında yer alan şerbetler, Osmanlı zamanında padişahların şifa deposu olarak kullanılıyordu.

Bunlar arasında yer alan sirkencübin veya sirkengebin olarak adlandırılan şerbetler, vücutta birçok sorunun düzelmesine olanak sağlıyor.

Bu şerbet, temizleyici özelliğiyle ön plana çıkıyor. Vücuttan zararlı toksinlerin atılmasına katkı veriyor.

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olduğu söylenen sirkencebin şerbetini siz de kolaylıkla hazırlayabilir, şifasından faydalanabilirsiniz.

Hazırlanışı

Malzemeler

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

2-3 yemek kaşığı çiçek balı

Sirkengebin şerbeti, genellikle temel malzemelerden oluşuyor. 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal ilave ederek yapabilirsiniz. İçine çubuk tarçın, karanfil gibi lezzetler de ilave ederek aromasını damak tadınıza daha uygun bir hale getirebilirsiniz.

2 saat beklettikten sonra hazır olan sirkengebin şerbetini yemeklerden sonra tüketebilirsiniz. Her gün 1 bardak içmeniz yeterli olacaktır.

Faydaları nelerdir?

Vücuda enerji verir ve düzenli kullanımda ağız kokusunu azaltarak zaman içerisinde yok eder. Gaz problemi yaşayanlara destek olur ve şişkinliği en aza indirir.

Antioksidan özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlayarak, detoks etkisi oluşturuyor.