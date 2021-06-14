Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) nedir? Eriksen'i hayata döndüren cihaz...

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın üçüncü karşılaşmasında bir anda yere yığılan Christian Eriksen'e uzun süre kalp masajı yapan sağlık ekipleri aynı zamanda OED cihazı da kullandı. Peki OED cihazı nedir?

EURO 2020'de Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen, kalbinin durmasına karşın yapılan erken müdahaleyle hayata geri döndü.

Danimarka kaptanı Simon Kjaer, Eriksen'e ilk müdahaleyi yapan isim olurken oyuncunun dilinin boğazına kaçmasını önledi.

Sonrasında sağlık görevlileri sahaya girdi ve Danimarkalı futbolcuya kalp masajı yapıldığı görüldü. Müdahale esnasında OED cihazının kullanıldığı da öğrenildi.

Yıldız oyuncuya yapılan ani tedavide kullanılan OED cihazına dair detaylar da merak konusu oldu. Peki OED cihazı nedir, ne işe yarar? İşte merak edilenler...

OED CİHAZI NEDİR?

Cihazın açılımı Otomatik Eksternal Defibrilatör olarak biliniyor. Hayati ritim bozukluğu olan ventriküler fibrilasyonu otomatik olarak tanıyıp elektroşok vererek kalbi hayata döndürme görevini gerçekleştiriyor.

Stadyumlar ve havalimanlarında OED cihazlarının bulunduğu biliniyor.

OED CİHAZI NASIL KULLANILIR?

OED/ AED otomatik defibrilatör cihazı tek kullanımlık pedlerin hastanın çıplak göğüs üzerine yapıştırılır. Ardından cihazın hasta kalp ritmini (EKG) analiz etmesi beklenir ve cihaz defibrilasyon (şok) tavsiye ediyorsa cihaz yarı otomatik ise "defibrilasyon" butonuna basarak; tam otomatik ise cihazın kendi kendine uygulaması ile gerçekleşir.

AED otomatik eksternal defibrilatör cihazı, tıbbi eğitimi olmayan sadece ilk yardım eğitim bilgisine sahip olan herkesin kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Mükemmel dünyada herkes AED kullanımı (otomatik defibrilatör) ve CPR (kardiyopulmoner resüsitasyona) eğitimi almalıdır.

Otomatik defibrilatör kullanıcıyı görsel ve sesli komutlar ile yönlendirir ve yardımcı olur. Dünyada ambulans olay yerine ulaşma süresi ortalama10 – 12 dakikadır ve bu süre zarfında her geçen dakika çok önemlidir. Ani kalp durması geçiren bir kişinin AED ve CPR olmadan 10 dakika sonra hayatta kalma şansı çok düşüktür.