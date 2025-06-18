Özel sağlık raporlarına erişim kolaylaşıyor

DHA

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların isteğe bağlı olarak alacağı sağlık raporlarına daha hızlı ve uygun maliyetle ulaşabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılan değişiklikle, her kademede ücretli olan "özel amaçlı sağlık raporları" artık aile sağlığı merkezlerinden daha düşük ücretle alınabilecek.

BAŞVURU KOLAYLAŞTI, ÖDEME DİJİTALLEŞTİ

Yeni sistemle birlikte özel rapor başvuruları üç farklı yöntemle yapılabilecek: İnternet üzerinden, kısa mesaj yoluyla veya doğrudan aile hekimine başvurarak. Her başvuruda kişiye özel bir “işlem kodu” oluşturulacak. Bu kod sayesinde vatandaşlar hem başvuru takibini kolayca yapabilecek hem de ödemelerini güvenli bir şekilde online ya da banka aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

İşlem kodunu edinmenin yolları şöyle:

Online Başvuru: https://sbos.saglik.gov.tr adresinden e-Devlet bilgileriyle giriş yapılarak alınabiliyor.

SMS Yöntemi: T.C. kimlik numarası ve rapor türünün kısa adı 2023’e mesaj olarak gönderilerek kod oluşturulabiliyor. (Örnek: 1234******0 sürücü)

Fiziki Başvuru: Aile hekimine doğrudan gidilerek işlem kodu alınabiliyor.

Muayene sonrasında aile hekimi tarafından e-Rapor düzenlenecek ve sistemde işleme alınacak.

RAPORLAR E-NABIZ VE E-DEVLET'TE

Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra, özel sağlık raporları e-Nabız ve e-Devlet sistemleri üzerinden kolayca görüntülenebilecek ve gerektiğinde resmi kurumlarla paylaşılabilecek. Ayrıca vatandaşlar, ödeme sonrası rapor oluşturulmazsa veya aile hekimi üst basamak sağlık kuruluşuna sevk ederse, ücret iadesi sistem üzerinden otomatik olarak yapılacak.

Bu yeni uygulama sayesinde hem sağlık hizmetlerinde dijitalleşme bir adım daha ileri taşınıyor hem de vatandaşların zaman ve maliyet açısından yükü azalıyor.