Ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozon tedavisi kimlere yapılmaz?

Son yıllarda alternatif ve destekleyici tıp uygulamaları arasında sıkça gündeme gelen ozon tedavisi, birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı yöntem olarak tercih edilmeye başladı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve hücre yenilenmesini desteklemesiyle bilinen ozon tedavisi hakkında merak edilenler araştırılıyor.

Peki, ozon tedavisi nedir, nasıl yapılır? Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?

Ozon tedavisi nedir?

Ozon tedavisi, üç oksijen atomundan oluşan ozon gazının tıbbi amaçla kullanılması esasına dayanır. Vücutta oksijenlenmeyi artırarak hücrelerin daha iyi çalışmasını destekler.

Genellikle bağışıklık sistemi hastalıkları, dolaşım bozuklukları, kronik yorgunluk, enfeksiyonlar ve bazı cilt hastalıklarında destekleyici yöntem olarak tercih edilir.

Ozon tedavisi nasıl yapılır?

Ozon tedavisi çeşitli yöntemlerle uygulanabilir. En yaygın uygulama şekli, hastadan alınan kanın ozon ile zenginleştirilerek tekrar damar yoluyla geri verilmesidir.

Bunun yanı sıra ozon, enjeksiyon yöntemiyle eklem içine, cilt altına ya da ozonlanmış su ve yağ şeklinde de kullanılabilir. Tedavi süresi ve yöntemi, hastanın durumuna göre uzman hekim tarafından belirlenir.

Ozon tedavisi kimlere yapılmaz?

Her tedavi yönteminde olduğu gibi ozon tedavisinde de bazı riskli gruplar bulunur. Ozon tedavisinin önerilmediği kişiler şunlardır:

- Hamile kadınlar

- Kanama bozukluğu olan hastalar

- Ciddi kansızlık (anemi) sorunu olanlar

- Kalp yetmezliği ve kontrolsüz hipertansiyon hastaları

- Ağır alerjik reaksiyon geçmişi olanlar