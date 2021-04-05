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- P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 17:05
- Güncelleme : 05.04.2021 - 18:03
Çok uzun yıllar boyunca C vitamini ile karıştırılmış ve varlığı fark edilmemiş olan P vitamini, genel vücut sağlığı için değeri biraz geç fark edilmiş bir vitamindir.
C vitamininin emilimini artırarak yararlarının kaybolmasını engelleyen ve C vitamini ile benzerlik gösterdiğinden fark edilmeyen P vitamini internette en çok merak edilen konular arasında geliyor.
P vitamini vücudumuzdaki atar ve toplardamarların arasındaki bağlantıları sağlayan kılcal damarların geçirgenliğini ve bu damarların yapısını korunmasında önemli rol oynar. Doğada saf halde sarı renkte yaygın olarak bulunmaktadır.
Peki, P Vitamini nedir ve faydaları nelerdir? P vitamini eksikliği belirtileri nedir? P vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte P vitamini hakkında bilinmeyenler..
P VİTAMİNİ NEDİR?
P vitamini, Biyoflavonoid olarak bilinen ve suda çözünen bir vitamin türüdür. Aynı zamanda turunçgillere rengini veren vitamin P vitaminidir. Bu vitamin bulunalı 70 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da P vitamininin faydaları ve etkileri daha yeni fark edilmeye başlanmıştır.
P vitamini, C vitamini ile benzerlik gösterir, ikisinde de flavon bulunmaktadır. C vitaminin bulunduğu yiyeceklerde P vitamini de bulunmaktadır. Geçirgenliğin İngilizce karşılığı olan “Permeability” kelimesinin ilk harfi olan P, bu vitamine isim olarak verilmiştir.
Uzmanlara göre bir insanın günlük P vitamini ihtiyacı 1mg civarındadır.
P VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?
- P vitamini soğuk algınlığı için etkili bir destektir.
- Diyabete bağlı olarak görülen göz sorunlarını en aza indirmede yarar sağlar.
- Ülsere karşı etkili mücadele eder.
- Adet kanamalarından kaynaklanan ağrıları en aza indirir.
- Diş eti kanamalarına karşı etkilidir.
- Astım tedavisinde olumlu katkılar gösterir.
- Alerjik durumlarda fayda sağlar. Histamin etken maddesinin salınımını azaltarak alerjik reaksiyonları en aza indirir.
- Eklemlerde şişme ve ağrılara karşı oldukça etkilidir.
- Çok kuvvetli anti oksidanlar içerir.
- Anti alerjik ve anti kansorejen bir vitamindir.
- Tansiyonu dengeleyici özelliği vardır.
- Vücutta bulunan süperoksit radikaller ile etkili mücadele eder.
- Ciltteki kolajen miktarını koruyarak esnek ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Yaşlanma etkilerini geciktirir.
- D vitamini ile desteklendiğinde menopoz dönemi ağrılarını hafifletir.
- Kemik sağlığı için en önemli madde olan kolajen P vitamininde bolca bulunur.
- Vücut direncini artırır.
- Kanamalı skorbüt tedavisinde C vitamini ile birlikte desteklendiğinde oldukça etkili sonuçlar verir.
- P vitamini damar tıkanıklığını önle
P VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ
İşte P vitamini eksikliği belirtileri şu şekildedir;
- Yürürken ya da uyurken görülen ani kas spazmları
- Özellikle baldır bölgesinde görülen kramp ve kasılmalar
- Eklem yerlerinde nedensiz şişkinlikler görülmesi
- Kalp atış bozuklukları
- Vücudun dengesinin sağlanmasındaki zorluk
- Kılcal damar yapısında bozulmalar
- Kılcal damarlarda yırtılma ve kanamalar görülmektedir.
- Yorgunluk ve halsizlik
- Uyku problemleri
- Ruhsal sıkıntılar
P VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER
Cilt sağlığından bağışıklığı güçlendirmesine kadar pek çok katkısı olan P vitamini doğada saf halde ve sarı renkte bulunur. Sarı ve turuncu renkteki meyve ve sebzelere kendi rengini veren P vitamininin içinde bolca olduğu besinler ise şu şekildedir;
- At kestanesi kabuğu
- Turunçgiller
- Frenk üzümü
- Soğan
- Kivi
- Çarliston biber
- Kiraz
- Hibisküs
- Erik
- Havuç
- Mango
- Ispanak
- Limon
- Marul
- Kuşburnu
- Domates
- Fındık
- Yeşil çay
- Lahana
- Yumurta
- Yer fıstığı