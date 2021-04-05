P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

Vitamin çeşitleri arasında pek bilinmeyen ve oldukça merak edilen P vitamini, C vitamini ile karıştırılmaktadır. Peki P vitamini nedir, ne işe yarar, eksikliğinde ne olur?

Çok uzun yıllar boyunca C vitamini ile karıştırılmış ve varlığı fark edilmemiş olan P vitamini, genel vücut sağlığı için değeri biraz geç fark edilmiş bir vitamindir.

C vitamininin emilimini artırarak yararlarının kaybolmasını engelleyen ve C vitamini ile benzerlik gösterdiğinden fark edilmeyen P vitamini internette en çok merak edilen konular arasında geliyor.

P vitamini vücudumuzdaki atar ve toplardamarların arasındaki bağlantıları sağlayan kılcal damarların geçirgenliğini ve bu damarların yapısını korunmasında önemli rol oynar. Doğada saf halde sarı renkte yaygın olarak bulunmaktadır.

Peki, P Vitamini nedir ve faydaları nelerdir? P vitamini eksikliği belirtileri nedir? P vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte P vitamini hakkında bilinmeyenler..

P VİTAMİNİ NEDİR?

P vitamini, Biyoflavonoid olarak bilinen ve suda çözünen bir vitamin türüdür. Aynı zamanda turunçgillere rengini veren vitamin P vitaminidir. Bu vitamin bulunalı 70 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da P vitamininin faydaları ve etkileri daha yeni fark edilmeye başlanmıştır.

P vitamini, C vitamini ile benzerlik gösterir, ikisinde de flavon bulunmaktadır. C vitaminin bulunduğu yiyeceklerde P vitamini de bulunmaktadır. Geçirgenliğin İngilizce karşılığı olan “Permeability” kelimesinin ilk harfi olan P, bu vitamine isim olarak verilmiştir.

Uzmanlara göre bir insanın günlük P vitamini ihtiyacı 1mg civarındadır.

P VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

P vitamini soğuk algınlığı için etkili bir destektir.

Diyabete bağlı olarak görülen göz sorunlarını en aza indirmede yarar sağlar.

Ülsere karşı etkili mücadele eder.

Adet kanamalarından kaynaklanan ağrıları en aza indirir.

Diş eti kanamalarına karşı etkilidir.

Astım tedavisinde olumlu katkılar gösterir.

Alerjik durumlarda fayda sağlar. Histamin etken maddesinin salınımını azaltarak alerjik reaksiyonları en aza indirir.

Eklemlerde şişme ve ağrılara karşı oldukça etkilidir.

Çok kuvvetli anti oksidanlar içerir.

Anti alerjik ve anti kansorejen bir vitamindir.

Tansiyonu dengeleyici özelliği vardır.

Vücutta bulunan süperoksit radikaller ile etkili mücadele eder.

Ciltteki kolajen miktarını koruyarak esnek ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Yaşlanma etkilerini geciktirir.

D vitamini ile desteklendiğinde menopoz dönemi ağrılarını hafifletir.

Kemik sağlığı için en önemli madde olan kolajen P vitamininde bolca bulunur.

Vücut direncini artırır.

Kanamalı skorbüt tedavisinde C vitamini ile birlikte desteklendiğinde oldukça etkili sonuçlar verir.

P vitamini damar tıkanıklığını önle

P VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

İşte P vitamini eksikliği belirtileri şu şekildedir;

Yürürken ya da uyurken görülen ani kas spazmları

Özellikle baldır bölgesinde görülen kramp ve kasılmalar

Eklem yerlerinde nedensiz şişkinlikler görülmesi

Kalp atış bozuklukları

Vücudun dengesinin sağlanmasındaki zorluk

Kılcal damar yapısında bozulmalar

Kılcal damarlarda yırtılma ve kanamalar görülmektedir.

Yorgunluk ve halsizlik

Uyku problemleri

Ruhsal sıkıntılar

P VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

Cilt sağlığından bağışıklığı güçlendirmesine kadar pek çok katkısı olan P vitamini doğada saf halde ve sarı renkte bulunur. Sarı ve turuncu renkteki meyve ve sebzelere kendi rengini veren P vitamininin içinde bolca olduğu besinler ise şu şekildedir;