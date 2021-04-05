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    P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

    Vitamin çeşitleri arasında pek bilinmeyen ve oldukça merak edilen P vitamini, C vitamini ile karıştırılmaktadır. Peki P vitamini nedir, ne işe yarar, eksikliğinde ne olur?
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 18:03
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    P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

    Çok uzun yıllar boyunca C vitamini ile karıştırılmış ve varlığı fark edilmemiş olan P vitamini, genel vücut sağlığı için değeri biraz geç fark edilmiş bir vitamindir.

    C vitamininin emilimini artırarak yararlarının kaybolmasını engelleyen ve C vitamini ile benzerlik gösterdiğinden fark edilmeyen P vitamini internette en çok merak edilen konular arasında geliyor.

    P vitamini vücudumuzdaki atar ve toplardamarların arasındaki bağlantıları sağlayan kılcal damarların geçirgenliğini ve bu damarların yapısını korunmasında önemli rol oynar. Doğada saf halde sarı renkte yaygın olarak bulunmaktadır.

    Peki, P Vitamini nedir ve faydaları nelerdir? P vitamini eksikliği belirtileri nedir? P vitamini hangi besinlerde bulunur? İşte P vitamini hakkında bilinmeyenler..

    P VİTAMİNİ NEDİR?

    P vitamini, Biyoflavonoid olarak bilinen ve suda çözünen bir vitamin türüdür. Aynı zamanda turunçgillere rengini veren vitamin P vitaminidir. Bu vitamin bulunalı 70 yıldan fazla zaman geçmiş olsa da P vitamininin faydaları ve etkileri daha yeni fark edilmeye başlanmıştır.

    P vitamini, C vitamini ile benzerlik gösterir, ikisinde de flavon bulunmaktadır. C vitaminin bulunduğu yiyeceklerde P vitamini de bulunmaktadır. Geçirgenliğin İngilizce karşılığı olan “Permeability” kelimesinin ilk harfi olan P, bu vitamine isim olarak verilmiştir.

    Uzmanlara göre bir insanın günlük P vitamini ihtiyacı 1mg civarındadır.

    P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? #1

    P VİTAMİNİ FAYDALARI NELERDİR?

    • P vitamini soğuk algınlığı için etkili bir destektir.
    • Diyabete bağlı olarak görülen göz sorunlarını en aza indirmede yarar sağlar.
    • Ülsere karşı etkili mücadele eder.
    • Adet kanamalarından kaynaklanan ağrıları en aza indirir.
    • Diş eti kanamalarına karşı etkilidir.
    • Astım tedavisinde olumlu katkılar gösterir.
    • Alerjik durumlarda fayda sağlar. Histamin etken maddesinin salınımını azaltarak alerjik reaksiyonları en aza indirir.
    • Eklemlerde şişme ve ağrılara karşı oldukça etkilidir.
    • Çok kuvvetli anti oksidanlar içerir.
    • Anti alerjik ve anti kansorejen bir vitamindir.
    • Tansiyonu dengeleyici özelliği vardır.
    • Vücutta bulunan süperoksit radikaller ile etkili mücadele eder.
    • Ciltteki kolajen miktarını koruyarak esnek ve pürüzsüz bir görünüm sağlar. Yaşlanma etkilerini geciktirir.
    • D vitamini ile desteklendiğinde menopoz dönemi ağrılarını hafifletir.
    • Kemik sağlığı için en önemli madde olan kolajen P vitamininde bolca bulunur.
    • Vücut direncini artırır.
    • Kanamalı skorbüt tedavisinde C vitamini ile birlikte desteklendiğinde oldukça etkili sonuçlar verir.
    • P vitamini damar tıkanıklığını önle

    P VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

    İşte P vitamini eksikliği belirtileri şu şekildedir;

    • Yürürken ya da uyurken görülen ani kas spazmları
    • Özellikle baldır bölgesinde görülen kramp ve kasılmalar
    • Eklem yerlerinde nedensiz şişkinlikler görülmesi
    • Kalp atış bozuklukları
    • Vücudun dengesinin sağlanmasındaki zorluk
    • Kılcal damar yapısında bozulmalar
    • Kılcal damarlarda yırtılma ve kanamalar görülmektedir.
    • Yorgunluk ve halsizlik
    • Uyku problemleri
    • Ruhsal sıkıntılar

    P vitamini nedir, ne işe yarar? P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? #2

    P VİTAMİNİ BULUNAN BESİNLER

    Cilt sağlığından bağışıklığı güçlendirmesine kadar pek çok katkısı olan P vitamini doğada saf halde ve sarı renkte bulunur. Sarı ve turuncu renkteki meyve ve sebzelere kendi rengini veren P vitamininin içinde bolca olduğu besinler ise şu şekildedir;

    • At kestanesi kabuğu
    • Turunçgiller
    • Frenk üzümü
    • Soğan
    • Kivi
    • Çarliston biber
    • Kiraz
    • Hibisküs
    • Erik
    • Havuç
    • Mango
    • Ispanak
    • Limon
    • Marul
    • Kuşburnu
    • Domates
    • Fındık
    • Yeşil çay
    • Lahana
    • Yumurta
    • Yer fıstığı

     

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