Paketli gıdalarda en fazla bulunan 8 katkı maddesi

İşlenmiş veya paketli gıdalarda birçok farklı katkı maddesi bulunabiliyor. Paketli gıdalarda en çok bulunan katkı maddeleri nelerdir? Ve ne kadar tehlikeliler? İşte ayrıntılar...

Günümüzde uzun süre dayanan birçok paketlenmiş ürün bulunuyor. Bunların çoğu son derece işlenmiştir ve bu nedenle, gerçekte ne kadar güvenli ve sağlıklı oldukları sorusu ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel gıdaların üretimi sırasında özelliklerini bozulmadan koruyabilmeleri için ürünleri muhafaza etme, koruma, aroma verme, renklendirme gibi çeşitli işlevleri yerine getirecek bazı maddeler eklenir. Bunlar gıda katkı maddeleridir. Bu maddelerin hepsi sentetik katkı maddeleri, yani kimyasal olarak üretilmiş maddeler değildir, bazıları aslında bitkisel veya hayvansal kaynaklı doğal katkı maddeleridir. Ancak, yapay maddelerin kullanımı daha fazla tercih edilmektedir.

Gıda katkı maddesi nedir?

Gıda katkı maddesi, genellikle kendi başına bir gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bir bileşeni olarak kullanılmayan, besin değeri olan veya olmayan, üretim, işleme, hazırlama ve paketlemede gıdaların bileşenleri haline gelen maddelerdir.

Gıda katkı maddeleri, ürünlere kasıtlı olarak eklenir. Ancak eklenmeden önce bir dizi saflık gereksinimini karşılamaları gerekir, yani gıda üretiminde kullanılmaya uygun belirli kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olmalıdırlar.

Ürünlerin etiketlerinde gıda katkı maddeleri belirtilir. Katkı maddeleri genellikle öncesinde E harfi ile atanan sayısal kod ile gösterilir. Örneğin: karotenoidler, varsa "boya: karotenoidler" veya "boya: E160a" olarak etikette belirtilecektir.

En çok kullanılan 8 katkı maddesi

300'den fazla katkı maddesine izin verilir, ancak hepsi kullanılmaz. Gıdalarda yalnızca 8 katkı maddesi sıklıkla kullanılır.

Sitrik asit (E330)

Asitlik düzenleyicidir ve ürünlerin yüzde 23'ünde bulunur. Örneğin tütsülenmiş etler ve konserve meyvelerin çoğu sitrik asit içerir. Tolere edilebilir bir katkı maddesi olarak kabul edilir.

Modifiye nişastalar

Modifiye nişasta kategorisinde 10'dan fazla farklı katkı maddesi bulunur. Koyulaştırma için faydalıdır. Ürünlerin yüzde 22'sinde bulunur. Örneğin baharatlı sosların tamamına yakını modifiye nişasta içerir. Türüne bağlı olarak güvenilir, tolere edilebilir veya önerilmeyen katkı maddesi olarak kabul edilir.

Lesitin (E322)

Lesitin bir emülgatör maddedir. Emülgatör maddeler, gıdada yağ ve su gibi birbiri ile karışmayan iki veya daha fazla maddenin iyi karışmasını sağlamak amacıyla kullanılırlar. Çikolata ve çikolata ürünlerinin veya bebek sütlerinin ve tahıl barlarının tamamına yakınında bulunur. Tolere edilebilir bir katkı maddesi olarak kabul edilir.

Yağ asitlerinin mono ve digliseritleri (E471)

Emülgatörler veya jelleştirici maddeler olarak kullanılırlar. Ürünlerin yüzde 15'inde, dondurma ve şerbetlerin tamamına yakınında, ekmeklerin ve kahvaltılık tahılların yarısında bulunurlar. Tüketimi önerilmeyen katkı maddeleri arasındadırlar.

Askorbik asit (E300)

Askorbik asit, C vitaminidir. Gıdaları güçlendirmek için kullanılır. Ürünlerin yüzde 13'ünde bulunur. Kullanımı güvenilir olarak kabul edilir.

Ksantan sakızı (E415)

Ürünleri kalınlaşma amacıyla kullanılır. İşlenmiş gıdaların yüzde 13'ünde bulunur. Tüketimi eolere edilebilir bir katkı maddesi olarak kabul edilir.

Guar zamkı (E412)

Kıvam verici olarak kullanılan bir diğer maddedir. Ürünlerin yüzde 12'sinde bulunur. Tüketimi eolere edilebilir bir katkı maddesi olarak kabul edilir.

Karragenan (E407)

Jelleştirici maddedir. Her 10 işlenmiş gıdadan birinde bulunur. Tüketimi tolere edilebilir bir katkı maddesi olarak kabul edilir.

Bahsedilen katkı maddelerinin tümü bazı gıdalarda bir arada bulunabilir ve ne yazık ki tamamen zararsız değildirler. Bunlar esas olarak bir gıdanın dokusunu iyileştirmek için faydalı maddelerdir ve bu nedenle sağlık amacıyla kullanılmazlar.

Katkı maddelerinin bulunduğu en kötü ürünler ise dondurulmuş tatlılar, şarküteri ürünleri, dondurmalar ve şerbetlerdir. Bu gıdalarda 10 katkı maddesi bile bir arada bulunabilir. Bunlar ayrıca çocuklara yönelik gıdalarda da çok bulunur.