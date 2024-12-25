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Gastroenteroloji alanında minimal invaziv endoskopik işlemler, modern tıbbın hastalara sunduğu en önemli avantajlardan biri olarak öne çıkıyor.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Bilgiç, bu yöntemlerin hasta konforunu artırdığını ve iyileşme süresini önemli ölçüde kısalttığını belirtti.

Prof. Dr. Bilgiç, “Hastanemizde yemek borusu, mide ve kalın bağırsaktaki erken evre tümörleri cerrahi müdahaleye gerek kalmadan, sadece endoskopik yöntemlerle çıkarabiliyoruz. İşlemin ardından hastalarımız genellikle bir gün içinde yemek yemeye başlıyor ve üç gün içinde taburcu oluyor. Ayrıca, işlem sırasında herhangi bir kesi yapılmadığı için hiçbir iz kalmıyor.” dedi.

PANKREAS HASTALIKLARINA MODERN ÇÖZÜM

Pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan endoskopik ultrasonun, modern tıbbın sunduğu en etkili yöntemlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bilgiç, “Endoskopik ultrason, pankreas kistlerinin sıvısını boşaltmak, kitlelerden biyopsi almak ve doğru tanı koymak için altın standart bir yöntemdir. Hastalarımıza cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bu hizmeti sunuyoruz. Böylelikle hem tanı hem de tedavi sürecini çok daha konforlu ve hızlı hale getiriyoruz.” diye konuştu.

ERKEN EVRE TÜMÖRLERE CERRAHİSİZ ÇÖZÜM

Erken evre tümörlerde kullanılan Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) yöntemine dikkat çeken Prof. Dr. Bilgiç, “Tümörlerin boyutu 3 santim ya da 10 santim olsa da, eğer yayılma bulgusu yoksa bu yöntemi uygulayabiliyoruz. İşlem sırasında hastayı genel anesteziye alıyoruz, ağız yoluyla ya da kolonoskopiyle tümörü çıkarıyoruz. Ardından hastalarımızı hızlı bir şekilde günlük hayatlarına döndürüyoruz.” dedi.

SON TEKNOLOJİYLE HİZMET

Tedavi süreci boyunca son teknolojiyi ve bilimsel yöntemleri kullandıklarını belirten Prof. Dr. Bilgiç, “Dünyada da giderek yaygınlaşan bu yöntemler, hasta memnuniyetini artırıyor ve tedavi süreçlerini kolaylaştırıyor. Biz de hastanemizde her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.