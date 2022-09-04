Papatyanın bilmeniz gereken tüm faydaları

Yüzyıllardır doğal bir ilaç olarak kullanılan papatya, yatıştırıcı etkisiyle daha iyi dinlenmek, ağrı ve kas spazmlarını önlemek ve sindirimi iyileştirmek gibi birçok farklı alanda kullanılabiliyor...

Papatya yüzyıllardır çok iyi bilinen ve kullanılan bir bitkidir. Papatya uzun yıllardır sakinleştirici etkisi ve aynı zamanda ağrıyı hafifletmek ve ateşi düşürmek için kullanılıyor. Bir halk ilacı olarak ünü yüzyıllara ve medeniyetlere yayılmıştır.

Papatya sindirim bozuklukları için ve sinir kaynaklı huzursuzluk ve uykusuzluk tedavisi için bir çare olarak kabul edilir. Bu bitki aynı zamanda iltihaplanmaya karşı da faydalıdır. Papatya ayrıca idrar yolu enfeksiyonlarını yatıştırma, yorgunluk ve konjonktivit gibi göz problemlerini hafifletme özelliklerine sahiptir.

Yaşamın temel kaynağı olan sudan sonra dünyanın en çok içilen içeceklerinin sırasıyla kahve ve papatya çayı olduğu tahmin edilmektedir.

Önerilen günlük doz yetişkinler için, günde üç kez yaklaşık 150 ml su içinde kaynatılan yaklaşık 3 gr bitkidir.

Papatyanın faydaları

Papatya flavonoidler, özellikle apigenin, kersetin, rutin ve luteolin açısından zengindir. Özü, iltihap önleyici madde olan chamazulen, fenolik asitler ve polisakkaritlerden oluşur. Papatya esansiyel yağı yatıştırıcı, sakinleştirici ve antibakteriyel özelliklere sahip alfa-bisabolol içerir.

Papatyanın bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış ve popüler kullanımla pekiştirilmiş birçok faydalı etkisi vardır.

Sakinleştirici

Papatyanın sakinleştirici ve spazm önleyici etkisi belki de en çok bilinenidir. Papatya çiçekleri ile hazırlanan bir bitki çayı en çok sakinlik hissi ile bilinir. Özellikleri ayrıca kolik ve spazmların tedavisinde de kullanılır.

İltihap önleyici

Papatya ayrıca bir iltihap önleyici etkiye sahiptir. Çalışmalar, iltihap önleyici etkinin biyolojik olarak aktif bileşenlerinin tamamının bulunduğu papatya özünde en yüksek olduğunu göstermektedir.

Alerji önleyici

Papatyanın alerjik reaksiyonları hafifletmeyi başardığı mekanizma tam olarak açık değildir. Ancak papatyanın rinit, astım, alerjik konjonktivit gibi tipik reaksiyonlardan sorumlu olan histamin salgısını azalttığı bilinmektedir.

Gaz giderici

Papatya ayrıca dikkat çekici gaz giderici özellikleri ile bilinir. Mide ve bağırsaklardan gazların atılmasını destekler. Bu nedenle mide-bağırsak rahatsızlıklarına karşı etkili bir çaredir. Şişkinliği ve karın ağrısını yatıştırır. Aynı zamanda idrar söktürücü etkisi vardır ve sindirimi kolaylaştırır.

Ağrı kesici

Papatya, baş ağrısı durumunda ağrıyı yatıştırma gücüne sahiptir. Ayrıca menstrüel ağrı durumlarında da kanamayı düzenleme etkisine sahiptir ve ağrıyı azaltır.

Sindirimi kolaylaştırıcı

Papatya çayı almak hazımsızlık, bulantı ve kusma durumlarında da faydalıdır.

İyileşme sürecini kolaylaştırıcı

Papatya ayrıca yaraları yıkamak için de kullanılır. Cilde uygulandığında anında rahatlama sağlar ve iyileşme sürecini kolaylaştırır. Ayrıca kızarıklığı önler ve kuru cilde karşı faydalıdır.

Papatyanın kullanım alanları

Papatya kullanmanın en yaygın ve iyi bilinen yolu kesinlikle bitki çayı şeklindedir, ancak kesinlikle tek değildir.

Papatya ayrıca bir bez veya pamuğu papatya çayına batırarak kullanılabilir. Özellikle yorgun veya tahriş olmuş gözlerde çok faydalıdır, aynı zamanda yara iyileşmesine yardımcı olur.

Papatya özü de yaygın olarak kullanılmaktadır. Toz haline getirilmiş papatya özü esas olarak bitkisel ilaçlarda bulunur.

Alerjilere karşı günde üç ila altı bardak papatya çayı içebilir ve burun yıkama ve göz tamponları ile bu birleştirilebilir. Akşam yorgun hissettiğinizde ve biraz rahatlamaya ihtiyacınız olduğunda, ılık bir papatya banyosunu deneyebilirsiniz . Papatya suyunun rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır.

Papatya çayı, cilt lezyonlarına ve romatizmal ağrıları ve morlukları azaltmak için de uygulanabilir.

Ayrıca papatya yağı da kullanabilirsiniz. Papatya esansiyel yağı, çiçek başlarından elde edilen flavonoidler, yağ asitleri, potasyum ve C vitamini gibi aktif maddeler içerir. Flavonoidlerin iltihap önleyici ve antioksidan özellikleri, grip üzerinde önemli bir önleyici etki oynar.

Papatya kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar

Genel olarak güvenli bir doğal ilaç olarak kabul edilen papatya, hamilelik ve emzirme döneminde belirli alerjik durumları tetikleyebilir. Bu nedenle hamilelik sırasında düzenli olarak papatya çayı alımı önerilmez.

Orta dozlarda alınan papatya, istenmeyen etkilere yol açmaz. Çocuklar için de kullanımı güvenlidir. Diş sağlığı, kulak enfeksiyonları ve kolik gibi bozukluklarda özellikle kullanılır. Papatya özleri, hiperaktivite sendromu da dahil olmak üzere davranış bozukluklarının tedavisi için ek olarak sıklıkla tavsiye edilir.

Papatya aşırı dozda alınırsa mide bulantısı ve ishale neden olabilir. Papatyada bulunan maddeler olan seskiterpen laktonlara karşı hassasiyetiniz varsa, alerjik reaksiyonlara neden olabileceğinden almaktan kaçının.