Parasetamol nedir, ne işe yarar? Parasetamol içeren ilaçlar Ağrı kesici ilaçların etken maddesi olarak dikkat çeken parasetamol nedir ve ne işe yarar merak ediliyor. Türkiye'de parasetamol içeren ilaçlar listesi de sıklıkla araştırılıyor. İşte, parasetamol hakkında bilgiler...

Edinburgh Üniversitesi'nden bilim adamlarının fareler üzerindeki araştırması, parasetamolün erkeklerde üreme sürecinde kilit rol oynayan testosteron hormonunu olumsuz yönde etkilediğini gösterdi. Farelere parasetamol veren bilim adamları, yavrunun salgıladığı testosteron hormonu seviyesini ölçtü. Sadece 1 gün parasetamole maruz kalmanın testosteron seviyesini etkilemediği görüldü. Ancak 7 hafta boyunca günde 3 kez alınan parasetamolün üreme sistemini olumsuz yönde etkilediği saptandı. Bilim adamları, gebelikte parasetamol içeren ilaçların uzun süre kullanılmaması ayrıca doktorların kadınları riskler konusunda uyarması gerektiğine dikkati çekti. Araştırmanın sonuçları "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı. Peki; parasetamol nedir ve ne işe yarar? Parasetamol içeren ilaçlar hangileri? İşte bilgiler... PARASETAMOL NEDİR Parasetamol (uluslararası adıyla acetaminophen), yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesici (analjezik) ve ateş düşürücü (antipiretik) ilaçtır. Dünya genelinde en çok tercih edilen güvenli ağrı kesicilerden biridir. PARASETAMOL NE İŞE YARAR Baş ağrısı, diş ağrısı gibi hafif ve orta şiddette ağrılarda, Kas, eklem ve adet ağrılarında, Soğuk algınlığı ve gripte görülen ateşin düşürülmesinde, Çocuklarda ateş tedavisinde yaygın olarak kullanılır. PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR Tek başına parasetamol içerenler: Parol

Minoset

Vermidon

Tylol (tablet, şurup, saşe)

Calpol (özellikle çocuk şurubu)

Panadol Kombinasyon hâlinde bulunanlar: Minoset Plus (parasetamol + kafein)

Gripin (parasetamol + kafein)

Theraflu (parasetamol + fenilefrin + antihistaminik)

Fervex (parasetamol + antihistaminik + C vitamini)

Dayquil/Nyquil benzeri grip ilaçları Sağlık Haberleri Osmaniye'de hastanın akciğerine kaçan sarımsak, operasyonla çıkarıldı

Bilim açıkladı: Bir ısırığı bile bebeklerin bağışıklığını uçuruyor

Sürekli yorgunluğun nedeni: Magnezyum eksikliği