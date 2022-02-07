Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Hep uyarırlar ama...

Parmak çıtlatmak gerçekten zararlı mı? Hep uyarırlar ama...

Parmak çıtlaması duyar duymaz zararlarından bahsetmeye başlayan birileri mutlaka vardır. Peki parmakları çıtlatmak gerçekten de sağlığa zararlı mı?

Parmak çıtlatmak, küçük büyük fark etmeksizin alışkanlık haline gelebilen bir eylem.

Bazıları ses çıkarıncaya kadar tek tek parmaklarını uçlarından çeker. Bazıları ellerini yumruk yaparak veya parmaklarını geriye doğru iterek hepsini aynı anda çıtlatır.

Ve tam da o anda etrafınızdan mutlaka bir ses yükselir: Yapma, çok zararlı...

Parmak çıtlatma sonucu çıkan ses anlamsız bir şekilde rahatlama duygu yaratırken, eklemler de gevşemiş hissedillir. Öte yandan çıtlatma alışkanlığının zararlarından da sıklıkla bahsediliyor.

Peki el ve ayak parmaklarını çıtlatmak zararlı mı? Parmak kütletmek eklemlere zarar verir mi? Sizler için araştırdık...

NEDEN PARMAKLARIMIZI ÇITLATIRIZ

Pek çok insan parmak eklemlerini kırmanın aslında eklemde daha fazla boşluk yarattığını, böylece gerginliği azaltıp hareketliliği artırdığını düşünür.

Bazıları ise nedenini strese bağlar. Bu onlara bir oyalanma sağlar ve hiçbir şeye zarar vermeden streslerinden kurtulduklarını hissederler.

Saçınızı kıvırmak veya ellerinizi ovuşturmak gibi, parmak boğumlarınızı kırmak da gergin hissettiğinizde ellerinizi meşgul etmenin yaygın bir yoludur.

ÇITLAMA SESİ NASIL ÇIKAR

Eklemler arasındaki boşluk artınca, eklem sıvısı içindeki gazlar minik baloncuklar oluşturur; artan boşluğa dolan ekstra sıvı bunların birleşip daha büyük baloncuk oluşturarak patlamasına neden olur. Eklemler bir kez çıtlatıldı mı yaklaşık 15 dakika boyunca yeniden çıtlatılamaz. Bu sırada eklem normal haline döner ve sıvı içinde daha fazla gazın çözülmesi, böylece yeni baloncukların oluşması mümkün olur.

PARMAK ÇITLAKMAK ZARARLI MI

Parmak çıtlatma sırasında bağlarda veya kıkırdakta ciddi bir zorlanma olmaz ve ses oluşumunda bir etkisi bulunmaz. Bu nedenle parmak çıtlatmanın eklem yapısı üzerine bilinen ciddi bir olumsuz etkisi yoktur.

Nadiren görülse de, gün içerisinde 2-3 kere parmak çıtlatıyor olmak parmakların gerilmesine neden olur ancak bu geçicidir. Daha fazla parmak çıtlatmak parmakta bulunan bağ dokunun zedelenmesine neden olabilmektedir.

Öte yandan parmak çıtlatmak bir tik haline geldiğinde, sosyal hayatta zorluklar da yaşanabilir.