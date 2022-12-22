Patates dilimlerini şakaklarınıza koymak bakın ne işe yarıyor

Başınız sürekli zonkluyor, ağrılarınız bir türlü geçmiyorsa bir de bu yöntemi deneyin: Patates sarmak...

Baş ağrısı, günlük hayatı zehir eden rahatsızlıklardan biridir. Geçmeyen baş ağrısı, migren ve beyin zonklaması gibi durumlar ciddi hastalıkların habercisi olabileceği gibi susuzluk, yorgunluk, aşırı düşünme gibi sebeplerle de görülebilir.

"Başım ağrıyor ama ilaç içmek istemiyorum" diyenlerdenseniz, doğal çarelere başvurabilirsiniz.

Birçok bitki, sebze ve meyvenin baş ağrısına iyi geldiği biliniyor. Ancak geçmiş yıllardan itibaren en sık kullanılan ve etkili bir yöntem olarak "patates sarmak" resmen mucizeler yaratıyor.

Patates denilince kızartması başta olmak üzere lezzetli yemekler akıllara gelirken, ağrı kesici etkini duyan denemek istiyor.

İşte ağrıyan başa patates sarmanın inanılmaz faydaları...

Patatesin ağrı kesici özelliği

Baş ağrıları için ağrı kesici haplara bağımlı olmaktan bıktınız ve doğal yöntemleri denemek istiyorsanız patatese bir şans verin.

Başınız ağrımaya başladığında şakaklarınıza patates dilimlerini sargı bezi ile sabitleyin. Kısa süre içerisinde ağrılarınızdan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.