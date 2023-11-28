Patlıcan sapı mucizesi! Kaynatıp için, basuru dindirin...

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Zeytinyağlı ve et yemeklerinin vazgeçilmezi olan patlıcan, tahmin edemeyeceğiniz etkilere sahip.
Üstelik kendisi de değil, sapları!
Günümüzün en yaygın sağlık problemlerinden olan halk adıyla "basur", patlıcan saplarındaki şifayla iyileşiyor.
Hemoroid tedavisinin bir numaralı doğal ilacı olan patlıcan saplarını hazırlamak için detaylar haberimizde...
Çay yapıp için
Basur tedavisi için patlıcanın saplarını bıçakla soyun. Tencereye 1 litre kadar su ekleyin, patlıcanın saplarını kaynayan suya atın. Kaynadıktan sonra ocağı kısık ateşe alın. 10 dakika demlenmesi için bekleyin.
Hazırladığınız patlıcan sapı kürünü 5 gün boyunca günde iki bardak içebilirsiniz.
5 gün ara verip yeniden küre başlayın. Kısa sürede basurun geçtiğine şahit olacaksınız.