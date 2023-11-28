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Patlıcan sapı mucizesi! Kaynatıp için, basuru dindirin...

Patlıcan sapı mucizesi! Kaynatıp için, basuru dindirin... Çöpe attığımız birçok meyve sebze kısımlarının aslında inanılmaz faydaları var. Patlıcan bu konuda zirvede...