Pedikür yaptırırken parmağınızdan olmayın

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, diyabet hastalarının pedikür yaptırırken çok dikkatli olması, hatta hiç risk almayarak pedikür yaptırmaması gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sadece kadınlar değil erkekler de ayak bakımlarına özen göstermeye başladı. Uzmanlar, dışarıda yapılan manikür ve pedikür işlemlerinin özellikle diyabet hastalarında ciddi problemler yaratabileceğini ve kendinize ait bir bakım setinizin olmasını öneriyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Küçük, hijyenik, güvenilir olmayan yerlerde yaptırılan pedikür; yani ayak tırnağı bakımının geri dönüşsüz hasarlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

TIRNAK ETLERİNİ KESMEYİN

Pedikürü çok bilinçli ve hijyenik yerlerde yaptırmak gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Küçük, "Pedikürden çıktıktan sonra, ‘ayağımda akıntı başladı, çorabım kirleniyor, tırnak batması oluyor, ayakkabı giyemiyorum’ diye şikayetlerle gelen hastalarla karşılaşıyoruz. Burada en önemli konu enfeksiyon. Tırnak enfekte olursa, özellikle de mantar enfeksiyonlarının olduğu tırnağa dışarıdan müdahale ile bakteriyel enfeksiyonlar da eklenirse çok sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliriz. Kızarık, şiş, akıntılı, tedavisi güç olan parmak problemlerine neden olabilir." dedi.

Ayak tırnaklarında özellikle baş parmak tırnağını çok kavisli kesmemek gerektiğini belirten Doç. Dr. Levent Küçük, “Gömülmesine izin vermemek gerekiyor. Kenar köşedeki tırnak dokusu gözden kaybolmamalı. Kişinin tırnağında mantar varsa bu durumda da tırnak içeri doğru kavis alıyor ve tırnağın batmasını engellemek güçleşiyor; ayrıca tırnağın etrafında bir cilt dokusu vardır. Genelde bu cilt dokusu alınmaya çalışılır. Bu çok tehlikeli çünkü enfeksiyona giriş kapısı açılmış olur; ayrıca altındaki tırnağın beslenmesini bozarak deformeye neden olabilir. Çok ellenmemesi gerekiyor.” diye konuştu.

DİYABETİ OLANLAR DİKKAT

Kişinin altta yatan başka bir hastalığı yoksa tırnak bölgesindeki rahatsızlığın enfeksiyonla kalabileceğini ya da apse yaparak cerrahi müdahale gerektirebileceğini söyleyen Doç. Dr. Levent Küçük, "Ancak kişinin altta yatan diyabeti ya da sinirsel bir rahatsızlığı varsa tırnak bölgesindeki enfeksiyon kemiğe kadar ulaşıp geri dönüşümsüz hasarlara yol açabilir. Hatta parmak kayıplarına bile neden olabilir. O nedenle diyabeti olan bir insanın pedikür yaptırırken çok dikkatli olması gerektiğini söyleyebilirim. Hatta bana soracak olursanız, hiç risk almayarak pedikür yaptırmamasında fayda var. Diyabette vücut enfeksiyonla çok iyi mücadele edemez. Diyabetin uzun döneminde ayağı besleyen kan damarlarında bozulmalar meydana gelir. Bu da yarayla mücadeleyi çok güç hale getirir. Ufacık bir yara ayağa yayılır ve riske sokar." şeklinde konuştu.